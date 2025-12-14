Ceriale, Mambrin: “Dispiace per il Bragno e mi auguro di rivederlo al ritorno, ma non si facciano schifezze con la classifica”

Ceriale. Le dichiarazioni di mister Marco Mambrin al termine di Ceriale-Baia Alassio hanno una linea ben precisa: si parte dalla soddisfazione per il punto contro una squadra in salute come i gialloblù di Sardo e il periodo di forma dei suoi ragazzi, fino al dispiacere per la situazione che sta vivendo il Bragno (oggi non si è giocata Bragno-Savona).

Su questo punto il tecnico biancoblù batte molto mostrando massima vicinanza ai valbormidesi in questo momento molto difficile: “Dispiace tantissimo per mister Ferraro, per i suoi giocatori e per la società Bragno, che è una società storica. C’è rammarico per la situazione di disagio che stanno vivendo in quell’ambiente”.

Allo stesso modo Mambrin vuole esprimere il suo pensiero in caso di un’eventuale esclusione dei biancoverdi, sottolineando quanto per lui sarebbe giusto evitare di togliere punti alla classifica con un girone di andata ormai concluso. I cerialesi avevano vinto 6-2 contro la squadra di Ferraro: “Il girone di andata del Bragno è stato veritiero e combattivo: ogni risultato ottenuto contro il Bragno è stato meritato e conquistato sul campo. Questo va tenuto in considerazione, non si facciano schifezze con la classifica perché non si possono togliere punti a squadre che li hanno meritati. Il Bragno, fino all’ultima giornata disputata, ha sempre schierato un’ottima formazione e ha messo in difficoltà tutti, grazie alla competenza del mister e alla qualità dei giocatori”.

Ma la speranza principale è quella di poter riaffrontare i biancoverdi al ritorno: “Saremo contenti di poterlo fare giocandoci la partita sul campo, come facciamo ogni domenica accettando il verdetto del campo. Dispiace quando i risultati vengono assegnati a tavolino per problematiche non dipendenti dalla nostra volontà. I migliori auguri al Bragno, con l’auspicio di rivederlo ancora in campo in questo campionato”.

Sulla partita con la Baia Alassio

“Eravamo contro una squadra in salute e lo avevamo detto ai ragazzi prima della partita: affrontavamo una squadra che merita i punti che ha. Faccio i miei complimenti, perché è una formazione veramente tosta e solida. Abbiamo ritrovato un po’ di compattezza: in alcuni momenti della gara soffrivamo troppo e ci siamo resi conto che potevamo fare determinate cose solo fino a un certo punto. Ben venga quindi questa solidità e questa continuità di risultati positivi. Oggi il punto è stato conquistato contro un buon Alassio.

Enrico Sardo è un amico e rinnovo pubblicamente i complimenti per quello che sta facendo. In tante partite siamo rivali, ma quando non ci affrontiamo lo stimo: la stima è reciproca ed è un dato incontrovertibile. È stato un bel abbraccio, siamo stati compagni di squadra.

Adesso dobbiamo ritrovare quella brillantezza offensiva che ci aveva portato a una scorpacciata di reti poche domeniche fa. Bisogna continuare a cercare la via del gol con i nostri giocatori offensivi, che non devono arrugginirsi di nuovo e devono ritrovare brillantezza sotto porta. Non posso esimermi dal sottolineare lo sforzo che fanno nell’aiutare i compagni anche in fase di non possesso, ma hanno grandi qualità tecniche e di tiro per segnare un numero importante di gol”.