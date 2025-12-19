Ceriale, Franco: “Cambiato atteggiamento e mentalità, contro il Savona per fare punti a tutti i costi”

Ceriale. “Sicuramente è un punto che si conta“. Commenta così Roberto Franco il pareggio del suo Ceriale contro la Baia Alassio nello scorso turno di campionato.

Il centrocampista cerialese parla della partita: “Potevamo sfruttare meglio alcune occasioni per fare gol, ma loro sono stati bravi: sono una squadra neopromossa che sta andando forte e il loro mister sta facendo un grande lavoro. Noi arrivavamo da un brutto periodo, però ci siamo ripresi: questo è il quarto risultato utile consecutivo, quindi ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima partita”.

C’è stato un cambio di mentalità nel corso dell’ultimo periodo: “Cambiato soprattutto l’aspetto mentale e l’atteggiamento. Fondamentalmente siamo gli stessi giocatori di quando avevamo quattro punti ed eravamo ultimi, quindi la chiave è stata solo la voglia di rialzarci”.

“Dobbiamo essere più bravi a finalizzare le occasioni che creiamo, a gestire meglio il possesso palla e soprattutto a curare meglio la fase di pressione quando non abbiamo il pallone – continua -. Domenica ci aspetta una partita importantissima contro il Savona, nella quale dobbiamo fare punti a tutti i costi. Poi ci sarà la pausa e dovremo prepararci al meglio per affrontare la Sestrese”.

“La cosa più importante è l’unione: ci siamo trovati ultimi, in mezzo a mille difficoltà, e questo ci ha costretto a stringerci ancora di più e a tirarci su come gruppo”, chiosa.