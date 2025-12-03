Centro per l’impiego, a Carcare inaugurata la nuova sede di piazza Pertini

Carcare. Taglio del nastro, questa mattina, 3 dicembre, a Carcare, alla nuova sede del Centro per l’Impiego che si è trasferito da piazza Donatori di Sangue a piazza Pertini 6, al secondo piano dell’edificio adiacente la Galleria commerciale. Un percorso durato mesi che rientra nel piano di riqualificazione e potenziamento dei Centri per l’Impiego lanciato da Regione Liguria nel 2021, per il quale il Comune di Carcare, capofila del comprensorio che comprende in tutto 19 comuni, è riuscito ad ottenere il mantenimento del servizio sul territorio ed evitare l’accorpamento con quello di Savona. Con un investimento di circa 346 mila euro sono stati rinnovati i locali di proprietà della Bper Banca e il Centro è uno dei tredici esistenti in Liguria.

Commentano l’assessore alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro e l’assessore al Personale regionale Paolo Ripamonti: “Presentiamo oggi una sede particolarmente significativa, perché la Val Bormida è un territorio in continua evoluzione. Negli ultimi anni, accanto alle storiche industrie chimiche e alle importanti aziende dell’industria alimentare si sono affermati il dinamismo dell’industria vetraria e la crescita del settore metalmeccanico e delle officine meccaniche di precisione. A questo quadro si aggiunge l’espansione del settore turistico e di un’offerta enogastronomica sempre più strutturata. Il CPI si inserisce pienamente in questo scenario caratterizzato da una crescente domanda di nuove professionalità e manodopera qualificata, rafforzando il dialogo con il territorio e favorendo un collegamento efficace tra servizi amministrativi, cittadini e aziende”.

Gli spazi dedicati al CPI Val Bormida, messi a disposizione dal Comune di Carcare attraverso un comodato d’uso gratuito, sono ricompresi all’interno del complesso che ospita anche la Galleria commerciale di Carcare, oltre ad un asilo nido e vari uffici privati, ed hanno una superficie totale di 360 mq circa, distribuiti su un unico piano. I lavori hanno riguardato la riorganizzazione della distribuzione interna degli spazi per adeguarli alle esigenze operative del Centro, insieme alla valorizzazione funzionale degli uffici attraverso la standardizzazione del layout distributivo e grafico, in linea con gli altri Centri per l’Impiego. Sono stati realizzati i nuovi impianti elettrici, di trasmissione dati, di climatizzazione, di rivelazione incendi e antintrusione. L’intervento ha inoltre previsto il rifacimento della controsoffittatura e l’adeguamento dei servizi igienici. Il Centro per l’Impiego, nella sua nuova configurazione, ha a disposizione 15 postazioni di lavoro, un’ampia sala formazione/conferenze ed una sala riunioni.

“Siamo lieti di aver contribuito al mantenimento di questo servizio in Valbormida – afferma il sindaco Rodolfo Mirri – Il nostro impegno è quello di pagare l’affitto dei locali per una spesa totale che si aggira sui 18 mila euro da suddividere tra i Comuni a cui devono essere sottratti due mila euro compensati da Asl 2 per lo Spazio Giovani Valbormida. Ci sono ancora alcune frizioni con Cairo Montenotte, che non ha ancora approvato la delibera in Consiglio comunale per permetterci di adempiere al pagamento della locazione”.

Nella nuova sede, caratterizzata da ambienti colorati e luminosi, l’ufficio svolge un’ampia gamma di attività di supporto grazie al lavoro degli otto operatori presenti. I servizi comprendono l’Accoglienza e l’Orientamento alla persona, che includono l’adesione a progetti dedicati al miglioramento dell’occupabilità e la partecipazione a seminari sulla ricerca attiva del lavoro organizzati direttamente presso il CPI. È attivo anche un Ufficio Aziende, che cura l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, supporta le imprese nelle attività di recruiting e diffonde le vacancy attraverso i canali regionali. A questo si affianca l’Ufficio Tirocini, che promuove percorsi di inserimento lavorativo pensati per un territorio in crescita, dove risulta fondamentale affiancare alle competenze personali un’esperienza formativa in azienda, indispensabile per lo sviluppo di una manodopera qualificata. Completano il quadro i Servizi Amministrativi rivolti ai Comuni appartenenti alla Circoscrizione del CPI e ai cittadini.

Gli orari di apertura del CPI sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, pomeriggio il martedì e il giovedì su appuntamento. Per info: 010 2893000.