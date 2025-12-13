  • News24
Evento benefico

“Cena in Rosso” a favore dello Zonta Club di Finale Ligure

L'iniziativa organizzata dall'associazione Viva Finale e dall'associazione albergatori

Successo per la “Cena in Rosso”, un evento di beneficienza che si è tenuto nel salone dei Bagni Boncardo a Finale Ligure. L’iniziativa, organizzata congiuntamente dall’associazione Viva Finale (che riunisce gran parte dei commercianti) e dall’associazione Alberghi e Turismo di Finale Ligure e Varigotti, è stata un forte segnale di unità e condivisione.

L’obiettivo primario era la raccolta fondi a favore dello Zonta Club di Finale Ligure.

La manifestazione ha visto una sinergia eccezionale tra le realtà locali. Molte aziende del territorio hanno contribuito generosamente donando generi alimentari e bevande. Un ringraziamento particolare va all’Istituto Alberghiero Migliorini di Finale Ligure che, oltre a fornire ottime preparazioni culinarie, ha messo a disposizione alcuni studenti di sala, che hanno garantito un servizio impeccabile, coordinati dal professor Sandro Genesio e dall’assistente tecnico di sala Lorena Santo.

La risposta della città è stata “davvero incredibile, con circa 200 ospiti generosi che hanno superato le aspettative degli organizzatori e hanno sostenuto la nobile causa” affermano gli organizzatori.

La presidente dello Zonta Club, Milena Poliani, ha espresso la sua gratitudine a tutti gli organizzatori e i partecipanti. Ha inoltre comunicato che la somma raccolta sarà destinata a progetti locali fondamentali: violenza economica sul territorio e la creazione di “punti sicuri” all’interno del comune di Finale Ligure (l’iniziativa che trasforma esercizi commerciali, locali e attività in luoghi di riferimento protetti per donne e persone vulnerabili riconoscibili da un bollino).

Ai ringraziamenti dello Zonta Club, presente con numerose socie, si sono uniti anche Daniela Zuccati, presidente dell’Associazione Viva Finale, e Mattia Casella, presidente dell’Associazione Alberghi e Turismo di Finale Ligure e Varigotti.

L’evento ha dimostrato che “uniti si possono fare grandi cose, anche con piccoli gesti”.

