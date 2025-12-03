Celle, torna il Presepe Luminoso dei Ferrari: l’accensione, sabato 6 dicembre

Celle Ligure. Torna ad accendersi il Presepe Luminoso. Un viaggio di luce e tradizione che si rinnova ogni anno grazie alla passione, all’attaccamento alle radici e alla cura di un gruppo di persone che regala uno spettacolo che si arrampica e ci porta lungo la frazione dei Ferrari.

La rappresentazione della Natività per la prima volta sarà allestita accanto alla cappella di San Lorenzo e Sant’Antonio Abate.

“La Compagnia del Presepe Luminosa è lieta di annunciarne l’accensione che si terrà sabato 6 dicembre alle 20.30, proprio presso la Natività, nell’area verde comunale accanto alla chiesina. Angeli dal palazzo comunale e due chilometri e mezzo di percorso – spiegano – che offrirà un viaggio di luce e tradizione che si snoderà attraverso i giardini di via Delfino, zona della chiesa di San Michele, salendo fra gli ulivi lungo tutta via Ferrari fino al belvedere e poi fino alla piazza di San Lorenzo”. Pastori, animali, scene di vita antica. Fede.

“L’installazione luminosa coinvolge tutta la comunità – continuano dalla Compagnia del Presepe Luminoso – Come da tradizione, le figure sono accese proprio dai cittadini nelle loro abitazioni o attività e dal Comune sulle aree pubbliche”.

La Compagnia è composta da volenterosi cellesi legati al paese. Andrea Testa, Annamaria Cerisola, Barbara Perata, Caterina Mordeglia, Luigi Ferro e Maria Rosa Mordeglia. Sono loro che hanno modellato il filo luminoso su telai di bambù creando figure ad altezza naturale che rappresentano i mestieri tradizionali e scene della Natività e ne hanno curato gli allestimenti.

L’inaugurazione di sabato 6 dicembre sarà preceduta dalla benedizione impartita dal parroco, don Silvester Soosai, poi il Gruppo Alpini e la cappella di San Lorenzo offriranno un momento di convivialità. Il Presepe rimarrà acceso fino al 6 gennaio 2026, ogni giorno dalle ore 17.

“L’accensione del Presepe Luminoso rappresenta un’occasione di festa e condivisione, che invita cittadini e visitatori ad immergersi nello spirito del Natale attraverso un’esposizione di impatto visivo e spirituale. Invitiamo tutti a venire a scoprirlo e viverlo insieme a noi”.