Preoccupazione

Celle, lupi a Terrenin: avvistati due esemplari lungo la strada che collega il paese alla frazione di Sanda

L’altra sera, anche davanti al cancello di una casa. Ritrovati per strada brandelli di cinghiale

Generico dicembre 2025

Celle Ligure. Lupi. Terrenin. Zona intermedia tra il paese e l’entroterra. Visti alla sera e l’indomani, resti di cinghiale sull’asfalto. Chi ha aperto le finestre di casa, al mattino, ha notato i brandelli dell’animale lungo la strada. I cacciatori hanno detto che si tratta di un cinghiale, probabilmente sbranato proprio da quei lupi avvistati poche ore prima prima del macabro ritrovamento. Macchine e case lungo il rettilineo della zona industriale.

Capannoni e due lupi a spasso. Non è un episodio isolato. “Mio figlio se li è trovati davanti al cancello di casa” ci racconta un abitante della zona. Un altro aggiunge: “Ho aperto la porta ed erano a pochi metri, sul piazzale”.

Cellesi che esprimono preoccupazione. L’altra sera intorno alle 20 chi tornava dal lavoro li ha visti. Non è la prima volta. Anche negli scorsi mesi.

“Abbiamo avvisato chi di competenza della loro presenza. Siamo preoccupati”, concludono i residenti della zona nell’interno del paese mentre ancora un’altra segnalazione della presenza di lupi arriva da un po’ più in alto.

Questa volta, tra Sanda e i Brasi. Anche in questo caso, vicino al portone di un palazzo.

