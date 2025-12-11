  • News24
Caso San Lazzaro-Rivieracqua, Assoutenti, Onda Ligure e il Comitato Acqua: “Piena fiducia nell’operato della magistratura”

Le tre associazioni presentarono un esposto all'inizio della crisi proprio alla procura della Repubblica di Savona

Protezione civile Andora acqua salata
Foto d'archivio

Provincia. Assoutenti, Onda Ligure e il Comitato Acqua cara in bolletta di Andora esprimono “piena fiducia nell’operato della magistratura e delle fiamme gialle per l’indagine avviata sull’utilizzo illecito delle risorse idriche nel Ponente ligure da parte di Rivieracqua ed altri soggetti durante la crisi dell’acqua salata degli anni 2022 e 2023″.

Le tre associazioni presentarono un esposto all’inizio della crisi proprio alla procura della Repubblica di Savona e da allora “proseguono in una difficile battaglia per affermare i diritti dei cittadini sia di fronte alla crisi idrica e alla fornitura di acqua imbevibile come da ordinanze sindacali dell’epoca, sia per la mancanza assoluta di depurazione e per la procedura di infrazione avviata dalla Comunità Europea nei confronti della società”.

Spiegano: “Purtroppo, il recente avvicendamento nella compagine societaria e le ultime decisioni di Ato che sono state assunte hanno negato quanto oggi invece vogliono accertare gli inquirenti. Sono stati assunti comportamenti contro i diritti degli utenti negando il pessimo servizio sostitutivo durante la crisi idrica e la mancanza della depurazione. Per questo, in attesa dell’esito delle indagini, non possiamo che ribadire il principio civilistico che una inadempienza contrattuale come quella attuata durante il periodo dell’acqua salata e tuttora posta in essere per l’assenza della depurazione, va rimediata quando non sanzionata”.

Le associazioni invitano Riviera e Ato imperiese “a fare autocritica e a riaprire il dialogo e il portafogli per risarcire e indennizzare gli utenti interessati”, concludono Assoutenti, Onda Ligure e il Comitato Acqua cara in bolletta.

