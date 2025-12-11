Caso San Lazzaro-Rivieracqua, Assoutenti, Onda Ligure e il Comitato Acqua: “Piena fiducia nell’operato della magistratura”

Provincia. Assoutenti, Onda Ligure e il Comitato Acqua cara in bolletta di Andora esprimono “piena fiducia nell’operato della magistratura e delle fiamme gialle per l’indagine avviata sull’utilizzo illecito delle risorse idriche nel Ponente ligure da parte di Rivieracqua ed altri soggetti durante la crisi dell’acqua salata degli anni 2022 e 2023″.

Le tre associazioni presentarono un esposto all’inizio della crisi proprio alla procura della Repubblica di Savona e da allora “proseguono in una difficile battaglia per affermare i diritti dei cittadini sia di fronte alla crisi idrica e alla fornitura di acqua imbevibile come da ordinanze sindacali dell’epoca, sia per la mancanza assoluta di depurazione e per la procedura di infrazione avviata dalla Comunità Europea nei confronti della società”.

Spiegano: “Purtroppo, il recente avvicendamento nella compagine societaria e le ultime decisioni di Ato che sono state assunte hanno negato quanto oggi invece vogliono accertare gli inquirenti. Sono stati assunti comportamenti contro i diritti degli utenti negando il pessimo servizio sostitutivo durante la crisi idrica e la mancanza della depurazione. Per questo, in attesa dell’esito delle indagini, non possiamo che ribadire il principio civilistico che una inadempienza contrattuale come quella attuata durante il periodo dell’acqua salata e tuttora posta in essere per l’assenza della depurazione, va rimediata quando non sanzionata”.

Le associazioni invitano Riviera e Ato imperiese “a fare autocritica e a riaprire il dialogo e il portafogli per risarcire e indennizzare gli utenti interessati”, concludono Assoutenti, Onda Ligure e il Comitato Acqua cara in bolletta.