La Carcarese torna a vincere, Battistel indica la strada salvezza: “Manteniamo la nostra identità e usciremo dalle difficoltà”

La Carcarese vince 3-0 il delicatissimo scontro diretto in casa del Taggia. Una vittoria dal sapore liberatorio dopo un mese e mezzo di astinenza e un umore non proprio dei migliori per i biancorossi, che vanno a quota 16 punti in classifica e vedono a -1 le prime squadre fuori dalla zona playout.

“Sono tre punti molto pesanti – esordisce mister Michele Battistel -. Nonostante la classifica potesse dire che il Taggia fosse in difficoltà a livello di punti, ho trovato una squadra viva. Avevo già visto i video della partita contro la Genova Calcio, chiusa sul 2-2 e meritata sul campo, e si è confermata una squadra ben organizzata, ben allenata e con buone individualità. Quindi non era una gara scontata”.

A segno Di Mattia, Berretta e Elia Zunino, primo gol in biancorosso per l’attaccante arrivato dal Savona per rilanciarsi. Battistel è contento di averlo ritrovato dopo le esperienze a Cairo e a Genova con il Campomorone: “Il suo ambientamento è stato, tra virgolette, facile. Lo conosco abbastanza bene. I ragazzi lo stanno conoscendo e lui si sta impegnando a entrare nel gruppo nel modo giusto, cosa che sta facendo. Ci dà grande qualità e aggiunge quella pericolosità che lo ha sempre contraddistinto: i numeri degli ultimi anni parlano per lui“.

Un risultato che dà morale alla squadra: “Nelle ultime partite avevamo fatto prestazioni, soprattutto nelle ultime due, ma per una serie di fattori, tra colpe nostre e anche un po’ di sfortuna, avevamo raccolto pochi punti. Oggi era fondamentale fare punti e siamo stati bravi a riuscirci”. E all’ambiente: “In queste settimane era inevitabilmente influenzato dalla carenza di risultati e lo è tuttora. Sappiamo di aver ottenuto sul campo meno di quanto forse meritassimo ma dobbiamo continuare ad avere un’identità e ad allenarci bene, come stanno facendo i ragazzi, perché sono convinto che così usciremo dalle difficoltà. Credo molto in questo percorso“.

“La società non ci ha messo pressione. C’è dispiacere, è normale, ma sono convinto che tutti insieme – società, tifosi, gruppo, giocatori e staff – riusciremo a superare questo momento“. E un obiettivo importante è anche quello di riconquistare tutta la piazza carcarese dopo le ultime contestazioni: “Lavorando e dimostrando ogni domenica di sudare la maglia, sono certo che i tifosi continueranno ad aiutarci“.

“Il prossimo passo? Continuare a mantenere la nostra identità, fare partite per vincere, offrire sempre prestazioni e trasformarle in punti. Sono convinto che così ne usciremo“, conclude Battistel.