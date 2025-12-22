Carcare, inaugurato lo sportello Fast Open di Tpl Linea in piazza Caravadossi

Carcare. Inaugurato questa mattina, 22 dicembre, il nuovo sportello di Tpl Linea nell’edificio del Comune, in piazza Caravadossi. Operativo da oggi, grazie al servizio sarà possibile acquistare biglietti e abbonamenti TPL Linea; ricevere informazioni su orari e servizi; ottenere assistenza dedicata ai viaggiatori.

Come sottolinea il sindaco Rodolfo Mirri, “con questa nuova sinergia con il Comune di Carcare, TPL Linea conferma il proprio impegno nel garantire una rete di servizi sempre più vicina alle esigenze dei cittadini, facilitando l’accesso a una mobilità sostenibile sul territorio”.

Lo sportello Fast Open sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, consentendo la vendita dei titoli di viaggio attraverso un sistema di bigliettazione elettronica regionale.