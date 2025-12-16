Carcare, Annalisa e la famiglia Comparato ricevono le Chiavi della Città Calasanziana

Carcare. Chiavi della Città Calasanziana di Carcare, consegnate nella serata di ieri, 15 dicembre, alla cantante Annalisa e alla famiglia Comparato. L’Amministrazione comunale, con una cerimonia ufficiale che ha riempito il teatro Santa Rosa, ha portato sul palco i carcaresi a cui è stata assegnata l’onorificenza dell’anno 2023 e del 2024, ovvero la star ormai internazionale cresciuta nel paese valbormidese e i titolari dell’omonima azienda che hanno saputo portare avanti una storia fatta di professionalità e competenza, nonchè una fonte importante di occupazione.

Per quanto riguarda Annalisa, che ieri sera si è presentata con papà Elvio calamitando l’attenzione su di sè con la sua semplicità che la contraddistingue nonostante l’immensa carriera, le Chiavi le ha meritate per “l’attività svolta nel campo dello spettacolo musicale nazionale ed internazionale”, scrive il sindaco Rodolfo Mirri.

Solenne riconoscenza anche per la famiglia Comparato: a Roberto, Paolo e Thomas un onorificenza per il loro contributo imprenditoriale e per il legame che li unisce alla cittadina carcarese.