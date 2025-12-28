In vista dei festeggiamenti fine anno la Regione Liguria ha disposto un potenziamento dell’offerta ferroviaria sulla linea La Spezia–Genova tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, con il prolungamento di alcune corse esistenti e la riprogrammazione di servizi precedentemente limitati o soppressi, al fine di garantire collegamenti più efficienti e sicuri nelle ore notturne.

I treni per la notte di Capodanno

Nel dettaglio, tra la notte del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, l’offerta ferroviaria sarà così articolata:

il treno TR 3288, in partenza da La Spezia alle ore 23:10, arriverà a Genova Brignole alle ore 01:23. La corsa, precedentemente limitata a Sestri Levante, viene prolungata fino a Genova, garantendo un collegamento diretto nelle ore notturne.

il treno TR 3289, in partenza da Genova Piazza Principe alle ore 22:52, raggiungerà La Spezia Centrale alle ore 00:52, confermando il collegamento notturno verso il Levante ligure.

il treno TR 12210, in partenza da La Spezia Centrale alle ore 01:02, con arrivo a Sestri Levante alle ore 02:14, viene riprogrammato dopo essere stato precedentemente soppresso a causa di alcuni lavori.

I collegamenti straordinari per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

A questo si aggiungono i due treni straordinari per il concerto di Capodanno dei Pinguini Tattici Nucleari. La partenza dalla stazione di Brignole è alle 3 del mattino di giovedì gennaio, per Savona (con arrivo alle 4.25) e per Sestri Levante (con arrivo alle 4.12). I due treni straordinari effettueranno tutte le fermate su entrambe le direzioni. L’acquisto del servizio da parte del Comune di Genova sarà effettuato con Trenitalia, tramite il contratto di servizio di Regione Liguria. Nei prossimi giorni i due treni straordinari saranno visibili sul sito e sulle app di Trenitalia per l’acquisto del titolo di viaggio.

“Il rafforzamento dei servizi ferroviari nelle notti di maggiore affluenza è una scelta precisa della Regione – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – In collaborazione con Trenitalia e RFI, che ha riprogrammato le attività di cantiere notturne per agevolare la mobilità e andare in contro alla nostre richieste, vogliamo consentire a tutti di festeggiare il Capodanno al meglio, riducendo l’uso dei mezzi privati e assicurando collegamenti adeguati anche nelle fasce orarie notturne. Intervenire sull’offerta esistente, ampliando e ripristinando le corse, significa rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio”.