Capodanno, le Guardie Zoofile Gadit: “Grazie ai Comuni che hanno emanato ordinanze anti botti”

Albenga. Le Guardie Eco Zoofile Gadit – Sezione di Albenga e Imperia hanno voluto esprimere “il loro più sincero ringraziamento alle amministrazioni comunali che, con senso di responsabilità e attenzione verso il benessere collettivo, hanno deciso di emanare ordinanze contro l’utilizzo di botti e petardi”.

Secondo Gadit: “Si tratta di una scelta di grande civiltà che tutela gli animali, le persone più fragili, gli anziani, i bambini e i soggetti con disabilità, spesso vittime delle gravi conseguenze causate dall’esplosione di fuochi pirotecnici. I botti, infatti, provocano paura, stress, smarrimenti e, in alcuni casi, anche gravi incidenti”.

“Con lo slogan ‘No ai botti, Sì ai biscotti’, vogliamo promuovere un messaggio positivo e alternativo: festeggiare nel rispetto della vita, scegliendo gesti semplici, sicuri e condivisibili, senza rumori pericolosi e traumatici. Le ordinanze comunali rappresentano un atto concreto di prevenzione, sensibilità ambientale e tutela del benessere animale, valori che da sempre sono al centro dell’impegno delle Guardie Eco Zoofile Gadit sul territorio”.

“L’auspicio, – hanno concluso, – è che sempre più Comuni seguano questo esempio virtuoso, affinché le festività diventino momenti di gioia per tutti, senza paura, senza feriti e senza vittime silenziose. Le Guardie Eco Zoofile Gadit di Albenga rinnovano la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni e con i cittadini per diffondere una cultura del rispetto, della legalità e della convivenza responsabile”.