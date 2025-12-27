Capodanno, a Loano il veglione in piazza con Shorty e la “Back to Pick Up Crew”. Il 1^ gennaio il tradizionale spettacolo pirotecnico

Loano. A Loano è tutto pronto per il veglione di Capodanno che il 31 dicembre animerà piazza Italia con musica, divertimento ed energia.

Il countdown più atteso dell’anno avrà un ospite speciale: DJ Shorty, dj e volto noto di Radio Deejay, che dalle 23 animerà la notte dell’ultimo dell’anno con le sue hit più amate e una selezione musicale irresistibile. La serata si annuncia ricca di emozioni, con uno spettacolo di luci, effetti speciali e gadgets.

“Sono onorato di poter dare il benvenuto al nuovo anno e non vedo l’ora di farvi saltare e divertire per iniziare il 2026 con il botto” dice Francesco Sortino in arte Shorty.

L’evento è stato organizzato dall’assessorato a turismo, cultura e sport in collaborazione con l’agenzia di produzione eventi Vibra Entertainment che ringrazia l’amministrazione comunale e tutti i dipendenti comunali coinvolti all’organizzazione per il lavoro svolto sinergicamente: “Non mancate all’appuntamento con la musica di DJ Shorty, il divertimento e la magia di una notte speciale a Loano”.

Shorty nasce artisticamente nel 1994. Ama e propone latin/house/urban, alternando groove incalzanti a melodie, voci e colori che danno risalto ad ogni sua performance.

Dopo diverse esperienze all’estero ed aver lavorato in tante piccole emittenti radiofoniche, nel 2003 è finalmente uno dei dj di Radio DeeJay, dove cura la regia di svariati programmi. Nel 2007 comincia a lavorare a stretto contatto con Albertino il quale nel 2019 si sposta con il suo gruppo di lavoro nella nuova M2O: Albertino, a capo di questo progetto, affida a Shorty la responsabilità sulla produzione del suono dell’emittente. Attualmente Shorty cura la regia e la produzione di “Albertino Everyday”, programma quotidiano in onda dalle 17 alle 19 e condotto da Albertino con Mario Fargetta, Alessandro Lippi e Ginger, e “Dance Revolution”, in onda il venerdì sera dalla 23 e specializzato in musica house. Dal 2020 conduce un programma in onda il sabato sera dalle 220 alle 23 chiamato “La Mezcla” in propone musica di matrice latina mescolata a mondi dance e di respiro urban. Ma Shorty è anche sempre in giro per i club e festival per proporre il suo suono, maturato giorno dopo giorno, e riscuotendo grandissime soddisfazioni.

Dal punto di vista discografico, nell’estate 2016 Shorty ottiene un grande successo a livello internazionale con il singolo “Vazilando”, suonato dai più grandi dj a livello mondiale; successivamente ha prodotto, insieme a Pitbull e Jacob Forever, il singolo “La Dura”, programmato e supportato dai più grossi network in giro per il globo: il progetto gli ha permesso di cominciare a lavorare a strettissimo contatto con il gruppo discografico Planet Records. Dopo il singolo “Canta Canta” partono una serie di importanti collaborazioni con artisti del calibro di Shaggy, Mitcha, Mr Vegas, Black Box, Kymani Marley,Lorna, Divan, Gue Pequeno, Bunna, sempre ottenendo ottimi riscontri di numeri e consensi da parte dei suoi fan in giro per il globo.

Ad aprire e chiudere la serata (alle 22 e poi dalla mezzanotte e mezza in poi) saranno due momenti di revival con la “Back to Pick Up Crew”, composta dai dj che hanno fatto la storia dell’omonimo celebre locale di Calizzano.

La “Back to Pick Up Crew” è nata due anni fa dall’incontro di sette dj che in momenti diversi hanno animato la pista del “Pick Up” e di altri locali del territorio e cioè Claudio Decastelli, Federico Santamaria, Claudio Riolfo, Fabio Fabiano, Valter Briozzo, Paolo Gazzano e Stefano Briozzo. La crew celebra la storia della musica dance e l’autenticità della cultura dei club: ogni dj porta in consolle il proprio stile e la propria epoca musicale di riferimento. Il risultato è un dj-set vario e coinvolgente, che attraversa le sonorità iconiche degli anni ’80, le hit hands up ed Edm degli anni ’90, l’elettronica dei 2000 e le produzioni contemporanee. Altro elemento distintivo del gruppo è l’uso dei vinili, che accompagna la performance e restituisce il fascino e la fisicità del djing di una volta, unendo tecnica e passione in un’esperienza dal sapore autentico. L’obiettivo della crew è quello di riportare nelle piazze l’atmosfera e lo spirito della cultura dei club, offrendo al pubblico un viaggio musicale che unisce generazioni diverse sotto lo stesso beat. Nel corso della loro attività, i dj di “Back to Pick Up” hanno partecipato a numerosi eventi e manifestazioni, spesso con finalità benefiche, contribuendo alla raccolta fondi per associazioni e iniziative solidali locali.

Piazza Italia sarà dunque il punto di incontro per residenti e turisti desiderosi di salutare il 2025 e accogliere il 2026 in grande stile.

Il 1^ gennaio 2025 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno. Dalle 18 circa dal molo Doria vicino a Palazzo Kursaal creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno in cielo formando un magico gioco di luci colorate e una scoppiettante scenografia che creerà una avvolgente atmosfera. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico.