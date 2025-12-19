Capitaneria di porto, Comitato Territoriale Welfare per la Gente di mare: deliberata l’annessione del Comune di Vado Ligure

Savona. Nella mattinata di oggi, si è riunito, presso la sede della Capitaneria di porto, il Comitato Territoriale di Savona del Welfare della gente di mare, organismo creato per promuovere iniziative a tutela dei marittimi che scalano i porti di Savona e Vado Ligure.

Nella realtà portuale savonese, il Comitato è stato istituto il 10 febbraio del 2010, senza scopo di lucro, impegnandosi ad attuare i principi fondanti della Maritime Labour Convention (MLC 2006), in materia di assistenza sociale, al fine di tutelare il benessere dei marittimi.

I membri del comitato hanno deliberato l’ammissione del Comune di Vado Ligure come nuovo associato, e condiviso l’ampliamento del progetto, già in essere, denominato “point of care in Savona e Vado Ligure”.

Il progetto, che ad oggi prevede la fornitura di un servizio di prevenzione sanitaria, mediante l’accompagnamento dei marittimi che ne facciano richiesta, presso l’ambulatorio di Croce Rossa Italiana sito in via Scarpa a Savona, dove poter usufruire di un’assistenza medica ed infermieristica volta ad eseguire uno screening sanitario, verrà ampliato con ulteriori prestazioni promossi a favore dei marittimi che scalano nei porti di Savona e Vado ligure.

Tra le proposte da porre in essere nel prossimo anno, una convenzione con laboratorio analisi posti sul territorio savonese, e l’assistenza per i trasferimenti da e per i centri cittadini di Savona e Vado Ligure.

Il Presidente, CV (CP) Matteo Lo Presti, ha infine ringraziato i componenti del Comitato per la partecipazione ed il prezioso sostegno del cluster marittimo nella realizzazione dei nuovi progetti.