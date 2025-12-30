Cantieri: da Mit e Regione Liguria via libera ad altri 14mln di euro di ristori agli autotrasportatori su tratte Aspi

Liguria. Via libera dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con Regione Liguria all’erogazione di un’ulteriore tranche da 14 milioni di euro di ristori a favore degli autotrasportatori nell’ambito dell’accordo siglato nel 2023 a sostegno del comparto, a fronte degli extra costi sostenuti a causa dei cantieri autostradali sulle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia in Liguria.

Dal 2023 ad oggi sono state erogate tre tranches di fondi da 35 milioni di euro l’una a titolo forfettario. Questi ulteriori 14 milioni di euro costituiscono residue eccedenze emerse a conclusione, il 31 dicembre di quest’anno, dell’iniziativa cash back e verranno distribuiti da Aspi con le medesime modalità per supportare la logistica ligure.

Subito dopo le festività, a gennaio, verrà convocato il tavolo tecnico con le sigle dell’autotrasporto.

“La Liguria sta vivendo un processo di profondo rinnovamento delle proprie infrastrutture, cui si aggiungono gli interventi per il superamento dei limiti della rete autostradale, che hanno spesso generato inevitabili disagi e problemi a molte categorie economiche, a partire dagli autotrasportatori- commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Si è trattato di opere necessarie, che renderanno la nostra regione sempre più sicura, connessa, raggiungibile e protagonista della catena logistica. Apprezzo la scelta di riconoscere questi ristori a chi ha sopportato le maggiori conseguenze con senso di responsabilità. Grazie a tutti gli attori coinvolti in questo processo, la nostra regione può guardare al futuro con grande ottimismo”.

“Con questa ulteriore tranche da 14 milioni di euro confermiamo un impegno concreto nei confronti degli autotrasportatori, che in questi anni hanno sostenuto costi aggiuntivi a causa dei cantieri sulla rete autostradale – dichiara il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi -. È un risultato frutto del lavoro nel solco dell’accordo siglato nel 2023 per garantire ristori reali e tempestivi a un settore strategico per l’economia del territorio. La logistica è un pilastro fondamentale per la Liguria e per il sistema Paese: continueremo a monitorare l’impatto dei cantieri e a confrontarci con le associazioni di categoria. Con la massima attenzione alle esigenze di chi lavora ogni giorno sulle nostre strade”.

“Voglio ringraziare il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in particolare il viceministro Edoardo Rixi insieme al direttore Moschetti per questa buona notizia – afferma l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone – che non era scontata e che è assolutamente importante per garantire sia il sostegno al settore sia il necessario e indispensabile ammodernamento della nostra rete autostradale, anche in vista della ripresa dei cantieri dal 7 gennaio, dopo la pausa per le festività. Certamente gli autotrasportatori sono la categoria che maggiormente ha risentito in questi anni dei disagi provocati dagli interventi sulla rete, sopportando extracosti legati ad un allungamento significativo dei tempi di percorrenza. Per questo è indispensabile che il territorio venga sostenuto, così come previsto dagli accordi con Aspi: questi ulteriori fondi vanni proprio in questa direzione”.

“Questa ulteriore tranche di ristori conferma l’attenzione delle istituzioni nei confronti di un settore strategico come quello dell’autotrasporto, che in questi anni ha sofferto più di altri le conseguenze dei cantieri sulla rete autostradale ligure – dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana -. Un segnale importante di sostegno al sistema logistico e produttivo del territorio, che va nella direzione di tutelare la competitività delle imprese e l’occupazione e che dovrà essere accompagnato da un ulteriore impegno condiviso. Per questo, con l’inizio del nuovo anno, proseguiremo il confronto con le associazioni di categoria all’interno di un tavolo dedicato, per concordare azioni mirate e continuare a supportare un comparto fondamentale per l’economia ligure”.