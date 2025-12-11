Canottieri Sabazia, al Priamar la premiazione di tutti i protagonisti di un’intensa stagione

Savona. La Canottieri Sabazia si appresta a concludere quest’anno, più unico che raro, premiando atleti e collaboratori che sono stati testimoni del centenario della società e presentando le squadre. L’evento è in programma domenica 14 dicembre presso la sala della Sibilla al Priamar.

Molte le iniziative di quest’anno, dalla festa del Compleanno della Società con oltre duecento partecipanti, allo spettacolo al Chiabrera con il teatro tutto esaurito. Sul piano organizzativo ben quattro regionali sono state coordinate dal sodalizio oltre il Palio dei Quartieri e la classica della Medaglia Presidente della Repubblica arrivata alla 45ª edizione.

Saranno premiati i campioni liguri sulle varie distanze previste, esattamente ventidue, medaglie di bronzo ai campionati italiani per società e tre titoli Mondiali tra i master ad opera di Alberto Regazzoni. Inoltre un gruppo di atleti ha partecipato alla Vogalonga di Venezia percorrendo in dragone la distanza di 35 chilometri, isola di Murano e ritorno passando dal Canal Grande.

Tra le autorità che hanno confermato la loro presenza, abbiamo il presidente nazionale della Canoa Antonio Rossi, pluricampione olimpico, il sindaco di Savona, alcuni assessori, il presidente regionale della Federcanoa, un delegato Coni e diversi presidenti di associazioni amiche.

Al termine un rinfresco per scambiarsi gli auguri ed un brindisi per l’anno nuovo sportivo ormai alle porte.