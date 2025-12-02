Candia (AVS): “La Regione prepara un’altra stangata sui biglietti dei treni”

Liguria. Con 9 voti a favore (minoranza) e 15 contrari è stato respinto l’ordine del giorno 54 presentato da Selena Candia (Avs), che impegnava la Giunta a riaprire, alla luce del mancato raggiungimento dei risultati attesi, un confronto con Trenitalia S.p.A. per rivalutare le seguenti misure contenute nel Contratto di Servizio: estensione della sospensione dell’applicazione di aumenti tariffari per l’intero periodo di vigenza del Contratto di Servizio; e la predisposizione di una forma di indennizzo automatico a partire dai detentori di abbonamento.

“La maggioranza di centrodestra in Regione ha bocciato la nostra richiesta di sospendere gli aumenti tariffari sulle ferrovie liguri, che scatteranno il prossimo primo gennaio. Chiedevamo il blocco delle tariffe per dare un segnale concreto agli utenti, alle prese quotidianamente con ritardi e servizi ridotti. Inoltre avevamo proposto la creazione di un indennizzo automatico per i detentori degli abbonamenti, in modo che potessero ricevere i rimborsi senza l’obbligo di presentare un’apposita richiesta” afferma Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, dopo la bocciatura della proposta di congelare il caro-biglietti sulle ferrovie liguri per tutto il 2026.

“Nel contratto di servizio 2018-2032, è previsto un aumento tariffario del 50%, senza alcun miglioramento del servizio. L’anno scorso abbiamo chiesto e ottenuto il blocco degli aumenti per tutto il 2025. Dal prossimo gennaio rischia di esserci una vera stangata per le tasche dei viaggiatori, perché all’aumento per il prossimo anno si potrebbe aggiungere quello dell’anno precedente. E questo andrebbe a pesare sui biglietti ferroviari liguri, che sono già tra i più cari d’Italia”, ricorda Selena Candia.

“Purtroppo, questa maggioranza di centrodestra non coglie l’importanza che potrebbero avere il trasporto ferroviario per la crescita economica e sociale della Liguria. La nostra regione deve puntare sulla mobilità sostenibile, perché in Liguria il treno può costituire una scelta valida per gli spostamenti interni al nostro territorio, sia sul piano ambientale sia sul piano economico, perché consente di muoversi a costi molto più contenuti rispetto all’automobile”, aggiunge Candia.

“In aggiunta a queste due proposte, ricordiamo alla giunta che è stata approvata la nostra richiesta di eliminare la clausola di riservatezza sugli incassi di Trenitalia. Ora però è il momento di passare dalle parole ai fatti. Conoscere i ricavi generati dalle ferrovie liguri sarebbe un grande contribuito per capire quanto può essere reinvestito sulle nostre linee per migliorare il servizio, che mostra ancora evidenti carenze”, conclude Selena Candia.

L’assessore ai trasporti Marco Scajola ha risposto di condividere solo in parte il documento per cui ha chiesto alcune modifiche, che non sono state accolte da Candia.