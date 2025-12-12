Campagna di vaccinazione antinfluenzale, il camper mobile di Asl2 arriva in piazza Sisto: vaccinato anche il sindaco Marco Russo

Savona. Sarà in piazza Sisto a Savona fino alle 13 di oggi il camper mobile di Asl2 protagonista della campagna di vaccinazione antinfluenzale “Vicini a te Lontani dall’influenza”.

Da ottobre a dicembre il mezzo è stato impegnato in un tour sul territorio di 9 tappe, che ha coinvolto 27 comuni dell’entroterra e della riviera, per ampliare le possibilità di accesso ai servizi sanitari e aumentare l’adesione della cittadinanza ai programmi di prevenzione primaria, in questo caso la vaccinazione antinfluenzale.

Il camper vaccinale, equipaggiato con le dotazioni necessarie alla corretta conservazione e somministrazione dei vaccini, è presidiato da un’équipe composta da medico, infermiere e autista. A bordo è presente un’area dedicata all’osservazione post-vaccinazione, indispensabile per garantire un percorso sicuro, controllato e conforme alle disposizioni sanitarie vigenti.

Oggi l’ultima tappa dell’iniziativa, con l’arrivo e la permanenza proprio di fronte al palazzo comunale di Savona. Tra i primissimi fruitori del camper, questa mattina, c’è stato il sindaco di Savona Marco Russo.

Spiega Virna Frumento, direttore della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica di Asl2: “Siamo molto soddisfatti, è stata la prima esperienza nata da un progetto della Struttura afferente al Dipartimento di prevenzione, in collaborazione con tutt’azienda e i Distretti. Ad oggi abbiamo superato le 400 vaccinazioni raggiungendo i comuni più distanti dai centri abitati. Comuni in cui sicuramente a popolazione ha gradito, in alcune occasioni sono state portate focacce ai nostri operatori. Oggi chiudiamo a Savona. Sicuramente sarà il primo di un progetto che potremo ripetere con altre vaccinazioni, perché portare la vaccinazione sempre più vicino alla popolazione avente diritto è uno degli obiettivi di Sanità Pubblica. Più facilmente facciamo accedere ai servizi di prevenzione, più raggiungiamo l’incremento di coperture vaccinali. La campagna antinfluenzale è in dirittura di arrivo, le vaccinazioni possono ancora essere effettuate in tutti gli ambulatori di igiene e sanità pubblica, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacie. Un network di operatori con un unico grande obiettivo: incrementare le coperture vaccinali nella nostra Regione, una Regione dove la popolazione anziana e fragile è decisamente in aumento”.

guarda tutte le foto 5



Campagna di vaccinazione antinfluenzale, il camper mobile di Asl2 arriva in piazza Sisto

Amatore Morando, direttore del Distretto Savonese-Finalese, aggiunge: “Un camper di prossimità che fa in modo che le vaccinazioni si allarghino a tutti coloro i quali non hanno avuto modo di andare dal medico curante o dalle farmacia, e così siamo noi a raggiungerli in questa piazza. Una campagna vaccinale che ha avuto un buon esito, anche negli altri distretti che non rappresento, che sono quelli di Albenga e Valbormida. Le persone ci accolgono bene, anche nell’ambito delle piazze e degli ambulatori, la vaccinazione antinfluenzale è molto più accettata e fatta con più tranquillità rispetto ad anni fa, quando le vaccinazioni erano un po’ un tabù, o si aveva la paura che le vaccinazioni provocassero effetti collaterali strani. Queste paure oggi sono superate. Il Covid ha aiutato a capire, anche nonostante i no-vax, che la vaccinazione è fondamentale”.

In un momento in cui l’influenza sta costringendo a letto numerose persone, è fondamentale compiere ogni sforzo per prevenirne la diffusione, soprattutto per proteggere i soggetti più fragili, come gli anziani, i pazienti oncologici e le persone con condizioni di salute a rischio. Secondo i dati che emergono dal rapporto settimanale del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, in queste ultime settimane l’influenza continua la sua ascesa con una incidenza superiore alla stagione dell’anno scorso e con un totale di 3,3 milioni infezioni stimate in Italia.

L’invito è dunque quello di recarsi presso il camper ma anche presso tutte le altre sedi abilitate a effettuare la vaccinazione come gli ambulatori ASL, le farmacie, i medici di medicina generale. Vaccinarsi è un gesto semplice e rapido, ma essenziale sia per la tutela della salute individuale sia per il benessere dell’intera collettività.

La vaccinazione in Liguria è gratuita per tutti e, sul camper di Asl2, potrà essere effettuata ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione.