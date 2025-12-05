Camminata della Gentilezza a Pietra, Fiera del vino ad Andora, Ambulanti di Forte dei Marmi ad Albissola: gli appuntamenti del weekend dell’Immacolata

Savonese. Nel weekend del ponte dell’Immacolata saranno tantissimi gli appuntamenti per trascorrere ore di divertimento e relax. A Pietra Ligure, nell’ambito delle iniziative del Grow Festival, ci sarà la Camminata della gentilezza, ad Albissola si potrà trascorrere una giornata di shopping con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi e, per gli amanti dell’enogastronomia, ad Andora torna la Fiera del Vino, mentre a Savona torna il mercatino “Domenica di Natale”, infine a Varazze ci sarà la Fiera dell’Immacolata. Inoltre non mancheranno concerti, spettacoli teatrali ed eventi culturali ed anche l’inizio degli eventi organizzati per le festività natalizie nei comuni di tutto il Savonese. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli eventi da non perdere.

CAMMINATA DELLA GENTILEZZA A PIETRA LIGURE

Nell’ambito del Grow Festival il 7 dicembre, alle 9.30, a Pietra Ligure appuntamento con la Camminata della Gentilezza. Un ricordo di Pace.

Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 7 dicembre si terrà la seconda edizione della Camminata della Gentilezza, uno degli eventi più importanti del Grow Festival, semi di consapevolezza.

Si tratta di una camminata gratuita e inclusiva, in quanto è adatta a qualsiasi età. Per chi ha delle difficoltà, è previsto un percorso agevolato e l’aiuto da parte dei ragazzi degli Scout. L’appuntamento è alle ore 8.30 presso il Monumento ai Caduti dove si potrà procedere con le iscrizioni grazie alla collaborazione dello staff di RunRivieraRun.

Ai primi 200 iscritti verrà regalato un utile gadget. Alle 9.15 verrà inaugurata una targa presso il Monumento ai Caduti con una breve descrizione da parte del signor Gianni Cenere. La partenza è prevista per le ore 9.30. Si tratta di una passeggiata gentile, dove non è importante il passo che si terrà o chi arriverà per primo, ma condividere del tempo insieme.

Il percorso, ci circa 3 chilometri, terminerà in Via della Pace, dove sarà inaugurata una seconda targa, in ricordo di un prigioniero di guerra ungherese. All’arrivo è previsto un momento di convivialità con il ristoro preparato dall’Associazione Facciamo Centro coadiuvati dallo staff del Circolo Giovane Ranzi. Si svolgerà anche una piccola estrazione premi per chi sarà presente al ristoro. A Ranzi ci saranno navette gratuite per chi ne vorrà usufruire.

GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI AD ALBISSOLA

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano anche in regione, tornano finalmente a grandissima richiesta nel Savonese, dopo i recenti successi in tutta Italia, con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio sabato 6 dicembre ad Albissola Marina, in Piazza Wifredo Lam. Dunque, un’occasione da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere che l’hanno a lungo reclamata: una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

“Il nostro Consorzio – spiega il Presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.

Da sempre avvolti in un alone mitico, i famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume – propongono un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che fanno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte di Marmi® che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.

FIERA DEL VINO AD ANDORA

Un itinerario di sapori tipici con i produttori della Val Merula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. E’ la formula consolidata della Fiera del Vino di Molino Nuovo ad Andora, in programma il 7 dicembre dalle 9 alle 18, con la ventottesima edizione.

La mostra mercato, organizzata dal Comune di Andora e dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese, propone un percorso di degustazione e vendita di vini e prodotti tipici, tra cui una ricca selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante ornamentali e aromatiche, ma saranno presenti anche alcuni artigiani con le loro creazioni artistiche. Come sempre ampio spazio anche ai prodotti orticoli a km zero della Val Merula.

Non mancherà lo spazio street food.

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI SAVONA

Il Festival Internazionale di Musica di Savona è orgoglioso di presentare sabato 6 dicembre, alle 21, nella Chiesa di Sant’Andrea uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi dell’intera stagione: il concerto de I Solisti della Scala con Andrea Carcano.

Sul palco tre musicisti di fama mondiale: Fabrizio Meloni al clarinetto, Sandro Laffranchini al violoncello e Andrea Carcano al pianoforte. In programma pagine immortali di Beethoven e Brahms, capaci di esaltare la brillantezza tecnica e la profondità espressiva di questo trio d’eccezione.

Fabrizio Meloni, primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, è considerato uno dei più grandi interpreti del suo strumento. Vincitore di prestigiosi concorsi internazionali, ha collaborato con direttori e solisti di fama mondiale e ha portato la sua arte in tournée in Europa, Stati Uniti, Asia e Sud America.

Sandro Laffranchini, primo violoncello solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala, già primo violoncello dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha suonato come solista con le più importanti orchestre italiane e internazionali. La sua carriera lo ha visto protagonista di progetti innovativi e collaborazioni con grandi artisti, sempre nel segno dell’eccellenza.

Andrea Carcano, pianista dalla carriera internazionale, ha calcato palcoscenici prestigiosi come la Scala di Milano, la Carnegie Hall di New York e l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Interprete raffinato e docente al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Carcano è apprezzato per la sua sensibilità musicale e per un repertorio che spazia dai grandi classici alla musica contemporanea.

La presenza dei Solisti della Scala con Andrea Carcano a Savona rappresenta un’occasione unica per il pubblico del Festival: un incontro con l’eccellenza musicale, un concerto che segna il cuore della stagione 2025 e conferma Savona come palcoscenico internazionale della grande musica.

​​Il concerto è ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti

Info a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu

o via WhatsApp al numero+ 39 388 7963340

NUOVO APPUNTAMENTO AL TEATRO SACCO DI SAVONA

All’Antico Teatro Sacco di via Quarda a Savona, sabato 6 Dicembre, alle ore 21, andrà in scena “Dandy Alighieri – Cabaret Infernale” di e con Filippo Capparella e Giacomo Tamburini. Compagnia Free Nipples.

L’insolito viaggio all’inferno di Dandy Alighieri inizia dal libro XI dell’Odissea: Ulisse ricorda sull’aria di una canzonetta la verità sul suo viaggio nell’Ade. Si passa poi senza soluzione di continuità all’ inferno cristiano, dove Virgilio e Dante scendono, in un’atmosfera da gita scolastica. Qui, dopo l’incontro con Paolo e Francesca, i racconti si faranno sempre più eccentrici. Virgilio e Dante sono il pretesto, il lasciapassare, con cui due buffoni condurranno il pubblico in un INFERNO DANDY.

Si avvicenderanno, tra gli altri, un Don Giovanni zitello, un Gesù che non è stato invitato all’ultima cena, un Leopardi troppo dedito all’autoerotismo… Le bolge di un Aldilà comico e goffo diventano palcoscenico dove dare voce ai dannati, agli ultimi, alle loro storture, perdite e contraddizioni. Alla loro poesia. Dandy Alighieri fa rivivere il viaggio più raccontato, incredibile e controverso della letteratura mondiale e lo mette in dialogo con la contemporaneità, con gli aspetti più ridicoli, incoerenti e paradossali del nostro presente.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

FIERA DELL’IMMACOLATA A VARAZZE

Lunedì 8 dicembre, per tutta la giornata, in viale delle Nazioni Unite a Varazze appuntamento con la Fiera dell’Immacolata.

Ci saranno un mercatino con artigianato, esposizione commerciale e mostra-mercato.

DOMENICHE DI NATALE A SAVONA

Domenica 7 dicembre si terrà il primo appuntamento del mercato natalizio “Domeniche di Natale” in piazza del Popolo e in via Guidobono a Savona organizzato dal Consorzio La Piazza.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

L’atmosfera natalizia si accende a Pietra Ligure grazie all’iniziativa dell’A.s.d. Asinolla, che per il weekend dell’Immacolata (6-8 dicembre) ha organizzato un ricco programma di attività all’insegna del divertimento, della natura e, ovviamente, degli amici a quattro zampe. L’evento, denominato “Asinolla Christmas”, promette tre giorni di festa pensati per grandi e piccini.

Il via sarà dato Sabato 6 dicembre con un appuntamento davvero singolare:

Ore 10:00-12:00: L’emozione di una passeggiata a cavallo con i “Cavalli in Spiaggia”, presso la Spiaggia delle Barche a Pietra Ligure. Un’occasione per godersi il mare in un contesto invernale e suggestivo.

Nel pomeriggio, la scena si sposterà al maneggio, con un’attività a tema natalizio: alle ore 15:00 è previsto il “Gioco dei Regali Smarriti”, seguito alle ore 16:00 dalla “Staffetta degli Elfi”.

La giornata clou sarà Domenica 7 dicembre, interamente dedicata agli asini e alla preparazione degli addobbi:

Ore 11:00: “Gioco e Coccole con gli Asini” per un contatto ravvicinato con i simpatici protagonisti dell’associazione.

Ore 14:30: Spazio alla creatività con “Le Decorazioni degli Elfi”, dove i partecipanti realizzeranno palline personalizzate per l’albero di Natale.

Ore 16:00: L’appuntamento più stravagante: “Facciamo le Trecce agli Olly (Xmas Edition)”.

Lunedì dell’Immacolata tra Staffette e Desideri – I festeggiamenti si concluderanno Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, mantenendo alto lo spirito natalizio:

Si riprenderà con la “Staffetta degli Elfi” alle ore 11:00.

Alle ore 14:30 sarà allestita “La Stalla dei Desideri”, un momento magico per riflettere e affidare i propri sogni al nuovo anno.

La chiusura del weekend, alle ore 16:00, sarà affidata ai “Battesimi della Sella (Xmas Edition)”.

Per tutti i partecipanti, l’associazione Asinolla riserva anche un momento goloso: “Fai merenda con noi… ti aspettiamo al bar Il Vagabondo”, per riscaldarsi e scambiare gli auguri.

Ricordiamo che sono sempre a disposizione lezioni e passeggiate a cavallo su prenotazione, accompagnati dal nostro staff, oltre al servizio-bar, per quanti vorranno trascorrere una giornata di relax e in compagnia.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 351.3351902 –

