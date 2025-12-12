Camera di Commercio, ecco il primo Atlante alimentare dei piatti liguri

Liguria. Non solo cosa mangiare, bensì quanto, ma senza rinunciare alla tradizione e alla storia della nostra cucina. Il nuovo Atlante Alimentare dei piatti liguri, presentato oggi in esclusiva in Camera di Commercio di Genova durante l’evento “Benessere, Salute e Sostenibilità: il patrimonio bioattivo della Dieta Mediterranea Ligure”, è un perfetto esempio di sinergia tra scienza, salute, ricerca e gusto.

Infatti, a soli due giorni dall’attesissimo riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, ecco un appuntamento programmato da lungo tempo per celebrare i 15 anni della consacrazione della dieta mediterranea: lo ha voluto la Società Italiana Nutrizione Umana (SINU) Sezione Liguria, con la Camera di Commercio di Genova, l’Università di Genova, il Centro Ligure per la Produttività (CLP) e il supporto della Regione Liguria – Assessorato Sviluppo Economico, settore Commercio.

Si tratta del convegno scientifico delle sezioni regionali Liguria e Sardegna della Sinu dal titolo: “I quindici anni della dieta mediterranea, il sistema Genova Liguria Gourmet e la valorizzazione delle eccellenze produttive liguri”, collegato ai temi della Giornata Mondiale dell’Alimentazione FAO, celebrata annualmente il 16 ottobre.

Il convegno si è articolato in varie sessioni di approfondimento delle ricerche, evidenze cliniche e prospettive terapeutiche relative alla nutrizione clinica e alla salute pubblica.

Ma il protagonista del giorno è stato l’Atlante Alimentare dei piatti liguri-Genova Gourmet, una raccolta 4.0 dei piatti della tradizione ligure, con specifiche a livello nutrizionale e organolettico e dettagli sulle porzionature bilanciate e i dosaggi degli ingredienti. Un viaggio vero e proprio nella costruzione della ricetta, grazie alla collaborazione degli operatori del sistema Liguria Gourmet, sapientemente guidati dal team di esperti dell’Università di Genova che hanno partecipato alla creazione dell’atlante.

Trenta preparazioni articolate, dalla panissa, alle trofie al pesto passando per lo stoccafisso e le torte di verdura, suddivise per tre rispettive porzioni calibrate, presentate fotograficamente al fine di agevolare la comprensione nel dettaglio, secondo i dettami della sana ed equilibrata alimentazione. Le porzioni – piccola, media e large – corrispondono a tre “misure” del prodotto alimentare: la porzione media è quella bilanciata in maniera corretta secondo le indicazioni dei LARN, gli studi indicatori della nutrizione in funzione del benessere, e meglio si allinea alle indicazioni mediche e alle quantità ragionevoli indicate dai consumatori.

L’importanza di avere un Atlante alimentare tangibile deriva dalla centralità, documentata e riconosciuta, dell’alimentazione nel benessere dell’essere umano, con particolare riguardo alla dieta tradizionale ligure, vera eccellenza all’interno della dieta mediterranea. La cucina ligure possiede, infatti, tutte le caratteristiche che rendono la dieta mediterranea un modello alimentare salutare e promotore di longevità. Per questo motivo, un Atlante alimentare ligure può risultare utile non solo ai professionisti della salute ma anche al mondo della ristorazione, nonché alla popolazione residente e anche a chi, pur vivendo altrove, desideri avvicinarsi a un modello nutrizionale equilibrato.