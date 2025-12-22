Cambio della guardia all’oratorio di Celle: Luisa Mocellin è il nuovo priore

Celle Ligure. Ecco chi guiderà l’oratorio di San Michele Arcangelo per i prossimi tre anni. Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del direttivo di una realtà preziosa per Celle, composta da persone attente al rispetto delle radici, che tramandano tradizioni e il volto più autentico del paese con grande passione.
Nuovo priore, Luisa Mocellin. Luca Minuto, sottopriore. Camilla Badino, tesoriere. Consiglieri: Marco Mordeglia, Renzo Sugliano, Luciano Giacchero, Gianni Arecco. Il programma del priore è quello di continuare il lavoro svolto in questi anni, con particolare riguardo alle tradizioni.
Obiettivo focale è ringiovanire la confraternita attraverso la partecipazione di ragazzi alla tradizione dei crocifissi processionali. Non ultimo, conservare il sinergico rapporto con la parrocchia e le associazioni cattoliche del territorio.