Calciomercato: La Rosa al Finale, Halaj verso la S.F. Loano e Giacomo Puddu attenzionato dal Pontelungo

Finale Ligure. Un’ufficialità, una situazione quasi in porto, due interessamenti concreti e altri due saluti. Questa la situazione partita tutta dal “Borel” e dal Finale, che pochi minuti fa ha pubblicato un comunicato che apre diversi spiragli di mercato.

Innanzitutto un ingresso che è quello di Noal La Rosa. Il classe 2006 di ruolo centrocampista, è cresciuto nelle giovanili di Savona e Cairese e con i gialloblu ha potuto iniziare a muovere i primi passi in prima squadra, segnando anche un gol nella stagione valsa il ritorno in D per i valbormidesi. Nell’ultima stagione ha militato al Millesimo ed ha iniziato anche quella attuale con i giallorossi. Per il mercato in entrata dei finalesi circola anche il nome di Ivan Bogarin, ex Cairese, Millesimo e Bragno.

Tra le situazioni in uscita ci sono quelle di Sergis Halaj e Giacomo Puddu: il primo va verso un ritorno alla San Francesco Loano, sul secondo c’è l’interesse del Pontelungo. Ai saluti al Finale anche Olivieri (tornato al Quiliano&Valleggia) e Barbero.