Calcio, il Bragno annuncia la sua scomparsa: chiude i battenti la storica società biancoverde

Una splendida anomalia. Questo è stato per tantissimi anni il Bragno. Squadra di una frazione di Cairo Montenotte che, pur senza un settore giovanile e con un campo in erba vera di difficile gestione con la neve, è riuscita per tantissime stagioni a disputare il campionato di Promozione. Un torneo, il secondo per livello su scala regionale, dai costi elevati visto che tutti i giocatori, o quasi, ricevono compensi. Quest’anno, però, i danni dell’alluvione e il venir meno di alcune sponsorizzazioni hanno costretto il club a chiudere anzitempo i battenti. È la terza squadra a scomparire nel 2025: le altre erano state Letimbro e Vadese.

Già da qualche giorno è evidente a chi frequenta l’ambiente che la squadra non proseguirà il campionato. Non solo la rinuncia alla partita contro il Savona ma anche i tanti giocatori biancoverdi che si stanno accasando presso altre società. Termina quindi nel modo più triste la storia di un club in cui sono cresciuti e hanno militato alcuni dei giocatori più forti del panorama savonese e ligure. L’auspicio del dirigente storico Andrea Ferrari, espresso in un sentito post sui social, è che l’amministrazione comunale si prenda cura dell’impianto Paolo Ponzo, dedicato al compianto campione cairese.

Il dirigente Andrea Ferrari scrive: