Calcio, il Bragno annuncia la sua scomparsa: chiude i battenti la storica società biancoverde

Una splendida anomalia. Questo è stato per tantissimi anni il Bragno. Squadra di una frazione di Cairo Montenotte che, pur senza un settore giovanile e con un campo in erba vera di difficile gestione con la neve, è riuscita per tantissime stagioni a disputare il campionato di Promozione. Un torneo, il secondo per livello su scala regionale, dai costi elevati visto che tutti i giocatori, o quasi, ricevono compensi. Quest’anno, però, i danni dell’alluvione e il venir meno di alcune sponsorizzazioni hanno costretto il club a chiudere anzitempo i battenti. È la terza squadra a scomparire nel 2025: le altre erano state Letimbro e Vadese.
Già da qualche giorno è evidente a chi frequenta l’ambiente che la squadra non proseguirà il campionato. Non solo la rinuncia alla partita contro il Savona ma anche i tanti giocatori biancoverdi che si stanno accasando presso altre società. Termina quindi nel modo più triste la storia di un club in cui sono cresciuti e hanno militato alcuni dei giocatori più forti del panorama savonese e ligure. L’auspicio del dirigente storico Andrea Ferrari, espresso in un sentito post sui social, è che l’amministrazione comunale si prenda cura dell’impianto Paolo Ponzo, dedicato al compianto campione cairese.
Il dirigente Andrea Ferrari scrive:
Anche le storie più belle finiscono e per me in questi giorni finisce un viaggio iniziato 25 anni. Purtroppo finisce nella maniera peggiore per molteplici cause, ma non è il momento di fare di fare processi.
Finisce la storia di una piccola società nata oltre 50 anni fa che ha scritto pagine importanti nel panorama calcistico della provincia di Savona ed in parte della Liguria. Una società che ha dato l’opportunità a tanti ragazzi della Valbormida di confrontarsi in campionati importanti. Una società composta da persone che hanno dato l’ anima per i colori biancoverdi.
Ringrazio chi nell’ estate del 2000 mi ha portato a Bragno e mi ha fatto innamorare di quella maglia. Ringrazio tutti i giocatori che fino all’ultimo secondo dell’ultima partita hanno onorato questa maglia. Ringrazio tutti i mister e tutti gli allenatori che si sono susseguiti in tutti questi anni. Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte della dirigenza cercando di non fare mancare mai niente a nessuno!!!
E per ultima cosa vorrei esprimere un desiderio verso l’Amministrazione Comunale… sarà finita (spero momentaneamente) la storia del Bragno ma non deve finire la storia del campo ” Paolo Ponzo”.
Grazie a tutti di cuore.