Calcio dilettanti: gli highlights del 2025 in cinque partite simbolo

Cosa resterà di questo 2025? Impossibile fare una summa delle singole storie di tutte le realtà del calcio dilettantistico savonese. Abbiamo quindi scelto di ripercorrerlo attraverso cinque partite che per un motivo o per l’altro hanno rappresentato momenti di snodo o esemplari dell’anno che sta scivolando via. Storie di successo nel savonese ce ne sono state con i campionati di Eccellenza (Celle Varazze), Promozione (Millesimo) e Prima Categoria (Savona) vinti da squadre della nostra provincia, più il successo in Seconda Categoria della Veloce, nobile decaduta che prova il rilancio. Altrove forse si sta peggio, ma il movimento lontano dai riflettori non gode di buona salute: nel necrologio dell’anno figurano infatti Letimbro, Vadese e Bragno. A cui aggiungere il Vadino, che ha dovuto cambiare pelle per soccorrere un Albenga fallito ma rinato anche grazie alla dirigenza orange.

Serie D: Bra – Vado (15 gennaio)

Il 2025 si apre con l’attesa per la partitissima tra la sorpresa Bra e il Vado di Cottafava, determinato a regalarsi la promozione in Serie C. Nell’infrasettimanale in un Chittolina insolitamente gremito, la squadra di Nisticò rifila un netto 0-3 ai rossoblù segnando tutti i goal nella prima frazione di gioco. La stagione 24/25 del Vado si ferma, di fatto, dopo due settimane del nuovo anno. Il presidente Tarabotto lascia Cottafava ancora per un po’ in sella, poi arriverà il traghettatore Boisfer, ma neanche troppo sotto traccia contatta e convince Giorgio Roselli a sposare la causa vadese strappandolo alla Lavagnese. Si era detto che il Vado aveva l’occasione per programmare al meglio l’anno 25/26 in cui avrebbe dovuto compiere il salto. Così è stato a livello di organico, con una squadra che al momento è in testa alla classifica e che è parsa nettamente superiore a tutte le altre. Tuttavia, l’esonero a sorpresa di Roselli evidenzia la falla nei circuiti decisionali del Vado: l’aver scelto un tecnico “risultatista”, che stava portando risultati, ed essere insoddisfatti del gioco. Tuttavia, è anche vero che il Vado raramente strappava applausi e poteva esserci il timore che una serie di episodi contro avrebbero potuto far sgretolare alcune certezze difensive. Il Ligorna intanto spinge, a soli tre punti di distanza.

Eccellenza: Celle Varazze 3 – Rivasamba 2 (9 febbraio 2025)

Il quarto d’ora più importante della carriera di mister Mario Pisano è quello che va dalle 16:11 alle 16: 26 del 9 febbraio. Alle ore 16:10 il Rivasamba con un goal nel primo tempo e uno a quattro minuti dall’inizio della ripresa conduce 0-2 e veleggia a +7 sulle civette. Sembra il punto di fine, o quasi, per le speranze di rimonta. E invece Righetti-Righetti-Sassari diventa la riga del tabellino che sancisce la vittoria per 3-2 e dà il via alla cavalcata verso la vittoria del campionato e la promozione in Serie D. In estate, la dirigenza rivoluziona la squadra allestendo una formazione che parte con l’obiettivo di entrare nella parte destra della classifica. Il colpo dell’estate è il fantasista Edoardo Capra, che ha lasciato con polemiche il Vado. Nel ritiro in Valle d’Aosta si oleano gli ingranaggi. Il campionato parte bene con le civette che se la giocano su tutti i campi. I tre punti di penalizzazione e le poche vittorie a referto, quattro, restituiscono però una classifica che li vede appena un punto sulla zona playout. Il Celle Varazze sembra però avere le carte in regola per ridisegnare nel breve una più rosea graduatoria.

Juniores: Albenga 3 – Asti 4 (15 febbraio 2025)

La gestione dei dirigenti Cristian Candela e Nicola Bisazza porta al fallimento dell’US Albenga, che si ritira dal campionato dopo una lunga serie di sconfitte sotto la guida tecnica di Thomas Massa. Una situazione umiliante per la piazza ingauna testimoniata da alcuni giocatori come Di Porto (“Niente stipendi, dovuto chiedere al club soldi per mangiare”) e Perucca. In questo contesto, la partita più bella dell’anno viene giocata dai ragazzi della Juniores bianconera che, contro la volontà del club, scendono in campo contro l’Asti per poi terminare in autogestione la stagione. Un segnale di attaccamento e di ribellione a logiche che con la passione non hanno nulla a che fare che ha dato la spinta al calcio ingauno per rinascere. Ed ecco che, sulla base del Vadino, nasce in estate l’Albingaunia Sport Albenga. Gente del posto e attaccamento alla maglia anche se in Prima Categoria. Al Riva c’è di nuovo l’entusiasmo dei bei tempi e anche la corazzata Virtus Sanremese non riesce a espugnare il fortino ingauno in un epico 1 a 1 ottenuto dalla squadra di Poggi. Il 2025 dell’Albenga è d’esempio per tante realtà: identità e serietà attirano di più rispetto alla categoria mantenuta con basi di sabbia e poca chiarezza.

Promozione: Millesimo 1 – Carcarese 0 (5 aprile 2025)

La Val Bormida è da sempre la zona della provincia dove il calcio viene sentito di più. La più bella cartolina del 2025 è la sfida del Viglino tra Millesimo e Carcarese, due squadre che davanti a più di mille persone si danno battaglia per la vittoria del campionato. La spunta il Millesimo con un goal di Bogarin a tempo quasi scaduto ma lo spettacolo offerto è merito di due club che da anni lavorano bene. E infatti, anche la Carcarese tramite i playoff riesce a compiere il salto in Eccellenza sotto la guida di mister Michele Battistel, alla prima esperienza come primo allenatore. In Val Bormida c’è poi da registrare la salvezza della Cairese al primo anno di Serie D, arrivata al termine del playout contro il Chieri. Nel 2025 sono stati tre i tecnici gialloblù: Nappi – Solari e, adesso, Floris. La famiglia Boveri fatica a trovare continuità a livello tecnico e il focus sdoppiato sul Novara sembra aver fatto perdere un po’ di lucidità nelle scelte del mercato estivo. Quest’anno sono arrivati quasi tutti giocatori liguri. Un criterio apprezzabile ma un po’ troppo semplicistico per allestire una squadra da salvezza tranquilla. Da un anno si cerca il bomber dopo l’addio di Cris Gueye ma non è ancora arrivato e la scelta di Reinero tramite video non è stata azzeccata. In più non si è trovato il modo di valorizzare il talento di Gabriele Giacchino che è andato al Vado, mica una squadra qualunque. Le vacanze di Natale trascorse in zona retrocessione non erano in preventivo, ma la classifica e corta l’ottima tenuta difensiva delle ultime giornate danno speranza.

Promozione: Bragno – Savona non disputata (14 dicembre)

Il match che si sarebbe dovuto giocare al Rizzo domenica 14 dicembre sintetizza altri due temi del 2025. Partendo dal Bragno, anche quest’anno il calcio locale saluta alcuni club che non riescono a proseguire, principalmente per ragioni economiche. In estate, chiude battenti la Letimbro, dal 1945 punto di riferimento della valle del Santuario e capace di consolidarsi il Prima Categoria partendo dalla Terza Categoria. Storia più recente, perché la nascita risale al 2018, ma anche la scomparsa della Vadese è un duro colpo. In sette anni, il club del presidente Brunasso si era inserito nel vuoto di affezione che esiste tra il Vado e la comunità vadese. Gli azzurrogranata si erano spinti fino ai playoff della Prima Categoria. A queste, si aggiunge il Bragno che alza bandiera bianca per l’alluvione che ha danneggiato il Ponzo, per la mancanza di sponsor e perché, è il caso di dirlo, ormai di giocatori che giocano quattro mesi senza mini stipendio (in molti casi è bene abolire il termine rimborso) non ne esistono più. L’alluvione che in autunno mette in ginocchio la Val Bormida non scalfisce il Dego. Distrutto il Perotti per l’ennesima volta ma il club ha la struttura per andare avanti lo stesso e sotto la guida di mister Ermanno Frumento sta lottando per un posto ai playoff nel Girone A di Prima Categoria.

Il Savona, a causa del ritiro, ha due partite in meno per tentare la rimonta e compiere il salto in Eccellenza. Nel 2025 arriva la tanto attesa vittoria della Prima Categoria. La gestione di mister Emanuele Cola della corazzata costruita in estate e rinforzata tra novembre e dicembre è ottimale. Per la prima volta si vede il gioco prima dei singoli e il risultato è arrivato addirittura in anticipo. L’estate porta tanti big in biancoblù per il doppio salto. Ma, complici anche tanti infortuni, la squadra non decolla. All’inizio incassa troppi goal. Poi, al contrario, arriva il problema del goal con Zunino – poi passato alla Carcarese – con le polveri bagnate. Mai due vittorie di fila e una lunga serie di pareggi che scavano il solco rispetto all’Albissole capolista. Mister Emanuele Cola si dimette l’8 dicembre. Al suo posto Carlo Gino Sarpero. Buona la prima con il 2 a 1 al Ceriale. Per il prosieguo della storia, il primo narratore sarà il 2026.