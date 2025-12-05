Calcio dilettanti: cinque partite d’alta quota

Serie D Girone A (15^ giornata)

Cairese – Vado (domenica ore 14,30 al Cesare Brin)

Morale in ripresa per la Cairese. Morale alto per il Vado. I gialloblù di Floris hanno bisogno di continuare a muovere la classifica dopo l’1-0 contro il Club Milano. I rossoblù di Roselli hanno subito rimediato battendo la Lavagnese alla sconfitta contro il Gozzano. Sulla carta una sfida proibitiva per la Cairese, ancora a caccia del primo successo in casa. Ma il calcio non è nuovo a sorprese e lo scorso anno i valligiani erano stati la bestia nera del Vado vista le vittorie nel derby di andata e di ritorno.

Eccellenza (13^ giornata)

Millesimo – Fezzanese (domenica ore 15 al Viglino)

Mister Fabio Macchia è giustamente prudente ma una vittoria cambierebbe la dimensione del Millesimo che, dopo un terzo di campionato, è comunque davanti a tutti. In un Viglino che si preannuncia infuocato arriva una delle favorite alla vittoria del torneo. Gli spezzini hanno solo un punto in meno rispetto ai giallorossi, che ormai sembrano non soffrire di vertigini viste le ormai quasi due stagioni e mezzo ai vertici delle classifiche di tre categorie diverse.

Promozione (13^ giornata)

Savona – Finale (domenica ore 15 al Chittolina)

Il Savona non ha ancora vinto due partite di fila in questo campionato. Deve iniziare a farlo visto che la vetta dista sei punti, un margine colmabile con le tante gare a disposizione. Dovrebbe rivedersi in campo per uno spezzone di partita il centrocampista Silvestri. Il Finale ha passato un mese difficile e ha ritrovato la vittoria nell’ultima turno contro il Serra Riccò. Match speciale per Lele Cola che affronta – dalla tribuna vista la squalifica – il suo maestro Luca Monteforte, alla guida dei finalesi insieme a Diego Alessi.

Albissole – Pontelungo (domenica ore 15 al Faraggiana)

L’Albissole ha fallito il sorpasso per la vetta della classifica pareggiando contro il Masone. I ceramisti sono l’unica formazione imbattuta di questo campionato. Match da tripla visto che il Pontelungo ha alternato prestazioni enormi, come il 4 a 1 rifilato alla Sestrese, ad alcune cadute.

Sestrese – Legino (domenica ore 15 al Piccardo di Borzoli)

Partita leggermente fuori dalla provincia savonese ma meritevole di menzione. Zitto zitto, anche per il silenzio stampa di mister Tobia, il Legino sta risalendo la classifica e si è posizionato a quota 20 punti a -1 dalla zona playoff. Cinque vittorie, cinque pareggi e solo due sconfitte per i verdeblù, che vantano la miglior difesa del torneo. La Sestrese è ancora convalescente anche se nell’ultimo turno ha superato 1-0 il Serra Riccò. I verdestallati dopo un avvio fortissimo hanno rallentato parecchio a novembre, ma sono comunque a -2 dalla testa della graduatoria.

Le classifiche dei campionati.