Calcio dilettanti: cinque partite da vedere in questo autunno caldo

Ne sono successe di tutti i colori in questa settimana. Le dimissioni di mister Emanuele Cola dal Savona lunedì, con l’arrivo di mister Sarpero. Martedì il clamoroso esonero di mister Giorgio Roselli dal Vado. Il tutto con il mercato che impazza, il Savona ad esempio ha dato il benservito al colpo del mercato estivo Elia Zunino, subito tesserato dalla Carcarese. Club anch’esso in un momento delicatissimo a livello di risultati. E poi la nota più triste, ovvero il probabilissimo ritiro dal campionato del New Bragno per problemi economici. Domenica la squadra di Ferraro non si presenterà in campo. Un autunno di per sé decisamente caldo che potrebbe infiammarsi ulteriormente.

Serie D Girone A (16^ giornata)

Vado vs NovaRomentin (domenica ore 15 al “Chittolina”)

In casa vadese le pretese sono sempre altissime. Vero è che molte partite sono state vinte su episodi e che il gioco era spesso discutibile nonostante tanti interpreti di qualità. Ma Giorgio Roselli sembrava in grado di portare la nave del presidente Tarabotto al porto Serie C. In settimana il cambio, con mister Marco Sesia in sella (qui la prima intervista rossoblù del mister piemontese). Un allenatore esperto ma non uno specialista di promozioni, curriculum alla mano. Gioco offensivo e risultati, la speranza è che alla fine non si dica “chi troppo vuole nulla stringe”

Eccellenza (14^ giornata)

Golfoparadiso vs Millesimo (domenica ore 15 al San Rocco)

Il Millesimo è davanti a tutti e l’appetito vien mangiando. La società del presidente Levratto non si tira indietro, come dimostra l’ultimo innesto del mercato, e contro una squadra che veleggia nel centroclassifica proverà a ottenere una vittoria che farebbe raggiungere quota 30 punti, anche se già così l’andamento dei giallorossi è da record per una neopromossa.

Pietra Ligure vs San Francesco Loano (domenica ore 15 al De Vincenzi)

I numeri sembrano preannunciare una sfida dall’esito scontato a favore dei pietresi. Ma si tratta di un derby e la S.F. Loano aveva dimostrato già in Coppa Italia di trovare energie ulteriori quando deve affrontare il derby.

Carcarese vs Bogliasco (domenica ore 15 al Corrent)

La Carcarese non vuole compiere passi frettolosi. La stima nei confronti di Battistel è tanta ma qualche riflessione dopo le due sconfitte contro Arenzano e Voltrese è stata fatta in seno al club biancorosso. In settimana, è arrivato un rinforzo di livello come l’attaccante Elia Zunino (qui le sue prime parole), che nel Savona ha stentato ma che lo scorso anno ha segnato 24 goal in Eccellenza. Per evitare ribaltoni, serviranno i tre punti nel terzo scontro diretto consecutivo.

Prima Categoria “A” (12^ giornata)

Dego vs Ventimiglia (domenica ore 15 al Rizzo)

Una bugia bianca si perdona a un mister schietto come Ermanno Frumento. Ma quando ha dichiarato che il Dego avrebbe dovuto pensare a salvarsi – nei giorni in cui tesserava Metalla – in pochi gli hanno creduto. E infatti, con una gara in meno giocata, i valligiani si trovano al quarto posto in classifica. In caso di vittoria scavalcherebbero i frontalieri e si candiderebbero seriamente a pretendente per il secondo posto. La miglior posizione possibile visto il campionato a parte disputato dalla Virtus Sanremese.

Le classifiche dei campionati.