Calcio dilettanti: 5 partite e 4 cinepanettoni che sarebbero indigesti

Ultima selezione annuale per aiutare gli appassionati a scegliere nel mare magno di partite che propongono i campionati dilettantistici delle squadre savonesi. Come sempre si tiene conto del criterio della raggiungibilità degli impianti e per questo viene esclusa Biellese – Vado. Non dovrebbe essere in dubbio il panettone di Fresia, ma mangiarlo da secondo in classifica significherebbe addentare qualche candito indesiderato di troppo.

Serie D (17^ giornata)

Cairese – Gozzano (domenica ore 14,30 al Cesare Brin)

Home Alone è il titolo originale di Mamma ho perso l’aereo. Tradotto letteralmente, “A casa da solo”. I gialloblù di Floris devono evitare di restare l’unica squadra senza vittorie in casa sotto l’albero. Mai, infatti, un successo al Cesare Brin in questa stagione. A Cairo hanno fatto male i calcoli iniziali. Si pensava a una stagione tranquilla ma ben presto ci si è resi conto che sarebbe stata di grande sofferenza.

Celle Varazze – Imperia (domenica ore 14,30 all’Olmo-Ferro)

Vacanze di Natale in zona playout è il cinepanettone che il Celle Varazze non vuole veder comparire sul proprio schermo. Classifica cortissima, ma un passo falso contro la sorpresa Imperia potrebbe far scivolare il club della presidente Villa nella zona arancione. Sul campo i risultati della squadra sono stati buoni ma con una graduatoria così compatta pesa tantissimo l’errore dirigenziale che ha portato l’annullamento della vittoria sul Club Milano.

Eccellenza (15^ giornata)

Millesimo – Rivasamba (domenica ore 15 al Viglino)

Il Millesimo capolista vuole evitare che il trono di campione d’inverno diventi Una poltrona per due o addirittura per tre. Sfida di alto livello contro un Rivasamba rinfrancato dalla cura Beppe Maisano e partito con l’obiettivo Serie D sfumato di poco lo scorso anno. In casa giallorossa si viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo due vittorie consecutive a recupero inoltrato. Dall’esito di questa partita e di Bogliasco-Pietra Ligure si capirà in quanti siederanno sul posto d’onore. La squadra di Macchia ha tre punti in più dei levantini e dei pietresi.

Promozione “A” (15^ giornata)

Albissole – Legino (domenica ore 15 al Faraggiana) e Savona – Ceriale (domenica ore 15 al Chittolina)

L’Albissole è la nuova capolista a seguito del ritiro del Bragno. Ed è l’unica squadra imbattuta del campionato. L’occasione è ghiotta per lavorare nella sosta con l’entusiasmo a mille. Per il Savona inizia l’era Sarpero, dopo due settimane di lavoro. I biancoblù ridisegnati offensivamente dal mercato sperano nell’elettroshock del tecnico genovese. Partite da prendere con le molle perché sia il Legino sia il Ceriale sembrano avere le carte in regola per recitare il ruolo de Il Grinch. I verdeblù di Fabio Tobia sono in grande crescita e viaggiano a un ritmo playoff. Il Ceriale dopo un avvio con grosse difficoltà sta risalendo la classifica e ha il dente avvelenato per un regolamento che peggiora e non poco la classifica di chi aveva battuto il Bragno.

La nuova classifica di Promozione

Classifica: Albissole 31, Praese 30, Sestrese 26, Ca de Rissi 25, Legino Savona e Baia Alassio 22, Pontelungo 15, Finale 14, Masone e Sampierdarenese 14 , Superba 11, Ceriale 10, Little Club 8, Serra Riccò 6, New Bragno.