Cairo vieta i botti per Capodanno, niente fuochi e petardi dal 30 dicembre al 2 gennaio

Cairo Montenotte. “In occasione delle festività di fine anno, è giusto che i cittadini possano festeggiare in modo sereno e al contempo occorre rispettare i diritti degli altri dalla sicurezza, alla quiete e alla salute, nonché al benessere degli animali domestici e della fauna urbana e selvatica”.

Inizia così l’0rdinanza emessa dal sindaco Paolo Lambertini per Capodanno, che vieta l’utilizzo di petardi, botti, razzi e altri artifici pirotecnici, specie senza adeguate cautele, “in quanto comportano un oggettivo pericolo per l’integrità fisica di chi li maneggia e dei passanti; tali rischi sono accentuati dalla diffusione di assembramenti spontanei su aree pubbliche in tutta la città e dal lancio di artifici dai balconi e dalle finestre, con possibile ricaduta su vie e piazze e conseguenti danni a persone e cose”.

Dal 30 dicembre al 2 gennaio, al di fuori degli spettacoli autorizzati di professionisti muniti di licenza sarà divieto assoluto usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, anche se di libera vendita, che producano effetti di scoppio, crepitio o fischio, non solo nelle aree pubbliche, ma anche in quelle private, qualora l’effetto pirotecnico ricada su spazi pubblici o su proprietà di terzi. Rientra nel divieto il lancio da balconi, finestre, terrazze, cortili e giardini per il pericolo e/o la turbativa che può derivarne per pedoni, passanti o cose.

L’inosservanza delle disposizioni previste nella presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.