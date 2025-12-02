Cairo, tra i siti da bonificare spunta nell’anagrafe regionale l’ex Comilog. Formalità o opportunità per il termovalorizzatore?

Cairo Montenotte. E’ stata inserita solo lo scorso luglio nell’anagrafe regionale dei siti da bonificare nonostante l’attività industriale sia ferma da tempo: si tratta della fonderia ex Comilog, per la quale risultano approvati l’analisi di rischio che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni pericolose e il progetto di bonifica e messa in sicurezza. Un totale di oltre 80 mila metri quadri suddivisi in quattro aree ben delineate, sia sul piano del perimetro che su quello delle sostanze rinvenute: Area A SubArea A località “Mazzucca” riscontrato Arsenico Antimonio; Area A SubArea B “località Mazzucca” riscontrato Arsenico, Area B “panettone” riscontrato tallio, Area C “stabilimento” riscontrato arsenico e idrocarburi tra cui Benzo(a)antracene, benzo(a) pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, crisene, indenopirene.

Un percorso iniziato nel 1999, dopo la chiusura della fonderia, quando il sito veniva inserito nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Nel 2003 la Provincia lo annoverava nell’anagrafe savonese dei siti da bonificare e la società Comilog presentava il piano di caratterizzazione suddividendo le aree esterne del sito in: Settore A (Settore Ferraro Arredi Tecnici) e Settore B (Settore A Valle Elettrosiderurgica). Piano di caratterizzazione che veniva, poi, ripresentato nel 2010 dalla società ad oggi proprietaria, la Erre-Effe Srl.

Nel frattempo sono iniziati i lavori di messa in sicurezza, che hanno visto su due delle quattro aree la stesura di uno specifico geocomposito bentonitico a sua volta ricoperto con terreno esente da contaminazione, sulla Mazzucca la rimozione del suolo superficiale contaminato con bypass alla sorgente di contaminazione secondaria e, infine, una copertura con terreno carrabile nel punto dove sorgeva lo stabilimento.

Si aggira su un milione di euro il costo di questi interventi, che dovranno ancora essere valutati e approvati ai fini di ottenere la certificazione provinciale dell’avvenuta bonifica. Seppur dovrebbe trattarsi di una procedura formalizzata da tempo, l’iscrizione, pochi mesi fa, nell’anagrafe, e la pubblicazione della deliberazione sul sito della Regione avvenuta a fine ottobre ha allarmato chi sta chiedendo chiarezza sull’ipotesi di un termovalorizzatore in Valbormida.

Cairo infatti risulta tra le cinque aree individuate come idonee dallo studio del Rina, e la superficie minima ottimale è stata definita di circa 100mila metri quadrati, comprensivi di strutture e servizi ausiliari, con tolleranza del 30%. Gli interrogativi sul fatto che l’ex Comilog possa soddisfare i parametri per la costruzione di un nuovo impianto non mancano, anche perchè non c’è, ad oggi, nessun veto sul futuro delle aree bonificate.