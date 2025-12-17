Cairo, piove nella scuola media dove la palestra è inagibile da mesi. Il Comune: “Già predisposto intervento”

Cairo Montenotte. Palestra inagibile da mesi, infiltrazioni d’acqua e allagamenti ad ogni pioggia. È la situazione segnalata da docenti e operatori scolastici del plesso cairese di via Ferrere, che ospita l’istituto secondario di primo grado.

“Circa un mese e mezzo fa è intervenuta una ditta per alcuni lavori preliminari sul tetto, ma la situazione è peggiorata, perché da allora l’acqua filtra lungo i muri. Da anni esistono inoltre zone della scuola, al primo piano, dove ad ogni pioggia l’acqua entra all’interno. L’aula docenti e un corridoio sul lato palestra, vicino al bagno del personale, diventano quasi inagibili a causa delle infiltrazioni, con acqua che gocciola anche dalle plafoniere dei neon, con evidenti rischi per l’impianto elettrico”, spiegano dal personale della scuola media, che riferiscono di aver più volte segnalato il problema a Comune e dirigenza scolastica.

A rispondere è l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione: “Gli interventi avviati per il ripristino della copertura hanno fatto emergere un problema strutturale che ora va risolto, per il quale è già stata stanziata una spesa aggiuntiva di 50 mila euro. Sono infatti emersi sei strati di vecchie guaine, accumulate negli anni per tamponare le falle del tetto, che ora dovranno essere smaltite e sostituite. Maltempo permettendo, la ditta incaricata procederà alla rimozione completa per consentire la posa di una nuova guaina impermeabile, con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema ed evitare ulteriori ammaloramenti”.