Cairo, domenica 14 dicembre Babbo Natale arriverà in piazza… con i Vigili del fuoco

Cairo Montenotte. Aspettando Babbo Natale… con i Vigili del fuoco. Domenica 14 dicembre, dalle ore 14.30, in piazza della Vittoria si svolgerà una manifestazione a cura del Distaccamento cairese di via XXV Aprile, con i pompieri che esibiranno i loro mezzi e le loro abilità alla cittadinanza. Per l’occasione verranno eseguite alcune manovre di soccorso da parte del personale, come la simulazione di un incidente stradale, lo spegnimento di una bombola di gpl e la ricerca di un disperso con il nucleo cinofilo.

A conclusione dell’iniziativa sarà allestita una teleferica con la quale arriverà Babbo Natale che, una volta in piazza, distribuirà caramelle ai bambini presenti.

I Vigili del fuoco daranno prova di come agiscono in situazioni di emergenza facendo conoscere i loro volti e parte delle tecniche operative a tutti coloro che saranno presenti. L’invito è rivolto a tutti, in particolare ai più piccoli che sono sempre molto affascinati dalla professionalità dei loro “eroi” quotidiani.