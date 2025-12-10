Cairo, ai Master di Torino il team della piscina si laurea vice campione italiano

Cairo Montenotte. Incetta di medaglie per il team della piscina di Cairo ai Campionati italiani master di Torino che si sono svolti lo scorso fine settimana. Su 208 società partecipanti con circa 2 mila atleti suddivisi in tre giorni di gare, gli ultimi tre podi individuali sono stati conquistati da Eugenia Bisio che ha vinto un doppio argento nei 50 sl e 50 dorso cat.M45 e da Daniela Mondino che ha bissato l’argento del giorno precedente sui 100 farfalla ottenendo lo stesso metallo sui 50.

“Quello che rimarrà sempre dentro di noi è il risultato nella classifica per società. Siamo vicecampioni italiani! Un qualcosa di così grande da pensare che non sia vero. Quest’anno Babbo Natale è arrivato in anticipo. E il regalo che è arrivato è sensazionale”, scrivono i portacolori.

Il campionato era già partito nel migliore dei modi con il “senatore” Ferdinando “Nando” Orengo, classe 1943 e il suo argento nei master 80. Quarta Aurora Garelli negli M40, e sesti coach Luca Chiarlo e Antonio Cavazza rispettivamente negli M50 e M55.

Ben 7 podi nel secondo giorno, Manuel Paolacci d’argento nei 100 sl M 40, due argenti nei 100 sl e nei 100 dorso M50 per Marco Fumagalli, Aurora Garelli argento nei 100 farfalla m40, gara in cui Daniela Mondino ha conquistato la seconda piazza negli M50. E ancora, Giordano Gerva Artioli ha raggiunto il podio come lo scorso anno ottenendo due bronzi nei 50 ra e nei 100 mx M45.