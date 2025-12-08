  • News24
Serie d

Cairese, pareggio di prestigio contro il Vado, Boveri: “Due gare importanti e da squadra, ritrovato equilibrio”

Vittoria esterna contro il Club Milano e punto d'oro contro i rossoblù: “Compatti, senza rischiare. Questo punto vale tanto”

Cairo Montenotte. La Cairese strappa uno 0-0 pesante contro il Vado capolista. È il secondo risultato utile dopo la vittoria esterna sul Club Milano. Un segnale chiaro in un momento che vale molto per una squadra che ora sale a 13 punti, sedicesima ma in ripresa.

A fine gara parla il capitano Emanuele Boveri, numero 4 gialloblù, autore di un’altra prova solida.

Boveri non nasconde la soddisfazione: Abbiamo disputato un’ottima gara, siamo contenti. Sono due partite che non subiamo gol e per noi è importantissimo, dobbiamo continuare così”. Frasi nette che raccontano lo spirito ritrovato della squadra dopo la brutta caduta di Imperia.

Sul lavoro di mister Floris, il capitano vede passi avanti evidenti: Lo stiamo dimostrando. Due gare importanti, da squadra compatta, senza rischiare molto. Siamo orgogliosi. Oggi davanti avevamo la prima della classe, è un ottimo punto”. Pochi giri di parole: la Cairese cresce e, soprattutto, regge contro chi guida il campionato.

Decisivo anche il cambio di mentalità dopo il ko di Imperia:Abbiamo qualità, ma abbiamo buttato via tanti punti. Troppi, soprattutto al novantesimo. Dovevamo ritrovare equilibrio e compattezza. Ora è fondamentale essere alla seconda gara senza prendere goal”.

Sul fattore principale del rilancio non ha dubbi: È mentale. Il gruppo è forte. Possiamo uscirne così, con la volontà di soffrire e portare a casa punti”.

Boveri chiude con un messaggio chiaro, da capitano: Dobbiamo essere pronti a battagliare ovunque. Il nostro obiettivo è salvarci e ci giocheremo tutte le partite su ogni campo”. La Cairese c’è e ora sembra davvero aver trovato il suo volto.

