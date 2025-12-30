Cade da 6 metri e si ferisce agli arti inferiori: climber soccorso dall’elicottero

Finale Ligure. E’ stato soccorso dall’elicottero Grifo il climber tedesco di 32 anni che, intorno alle 14.45 di pomeriggio, è caduto da circa 6 metri nella zona della Grotta dell’Edera, nell’entroterra finalese. Nella caduta l’uomo ha riportato alcuni traumi agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco, il personale del 118 ed i volontari della Croce Verde di Finalborgo, che hanno medicato e stabilizzato il ferito.

Dopo aver aperto un varco per rendere possibile il recupero da parte dell’elisoccorso, i soccorritori hanno affidato il 32enne a Grifo, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I soccorsi sono stati facilitati dal fatto che, subito dopo l’incidente, sono stati gli amici del climber a fare in modo che quest’ultimo arrivasse a terra.