Bragno, incendio in una legnaia: vigili del fuoco in azione

Non ci sono feriti

Bragno. I vigili del fuoco sono intervenuti a Bragno per spegnere un incendio divampato in una legnaia, in via Stalingrado.

Il fatto di cronaca è successo poco prima delle ore 23. Sul posto, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco, anche un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo.

L’ambulanza è stata inviata per precauzione, ma da quanto appreso, non ci sono feriti. Le fiamme sono circoscritte e i vigili del fuoco stanno provvedendo allo spegnimento.

Sono in fase di accertamento le dinamiche dell’accaduto.

