Borghetto Santo Spirito, creatività, storie e note: il 29 dicembre tre eventi da non perdere

Borghetto Santo Spirito. Il 29 dicembre 2025 Borghetto Santo Spirito si prepara a vivere una giornata ricca di eventi culturali e musicali, pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età, tra creatività, conoscenza e spettacolo.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 16.00 presso la Biblioteca civica, con il laboratorio creativo “D’Inverno”, dedicato a bambini e bambine dai 6 anni. Un’attività pensata per stimolare fantasia ed espressione attraverso il tema dell’inverno, in un contesto accogliente e educativo.

Il pomeriggio prosegue alle ore 16,45, con la rassegna di incontri con gli autori – Strenne di Natale, ospitata a Palazzo Pietracaprina, a Borghetto S. Spirito, che vedrà protagonista Luca Mercalli, tra i più autorevoli esperti italiani di climatologia e divulgazione scientifica. Nel corso dell’incontro, Mercalli presenterà il suo volume “Breve storia del clima in Italia” (Einaudi Editore), un’opera che si propone di colmare una lacuna nel panorama editoriale italiano offrendo una storia del clima del Belpaese attraverso millenni di eventi e trasformazioni. Presenterà Graziella Frasca Gallo.

La giornata si concluderà in musica alle ore 21.00 al Salone delle Feste, con il concerto gospel dei “James Patterson Gospel Singers”. Con sei singoli di successo e tre nomination ai Grammy Awards, Dr James L. Patterson & James Patterson Gospel Singers portano in scena con energia e passione il Gospel più autentico. Originario di Orangeburg, nella Carolina del Sud, Dr James Patterson, performer, didatta e leader del gruppo che porta il suo nome, è coordinatore di uno dei più grandi festival gospel del suo stato, il Project Love Gospel Fest. Un evento di grande intensità emotiva, capace di unire energia, spiritualità e coinvolgimento del pubblico, ideale per chiudere l’anno all’insegna della condivisione e della musica dal vivo.

“Con questi tre appuntamenti si vuole offrire una proposta culturale ampia e inclusiva, capace di parlare ai più piccoli, agli appassionati di attualità e scienza e a chi ama la musica di qualità. Il 29 dicembre rappresenta un momento importante del nostro calendario invernale, pensato per residenti e visitatori, valorizzando e promuovendo occasioni di incontro e partecipazione. Investire in cultura ed eventi significa rendere la nostra città viva anche durante le festività, rafforzando l’attrattività turistica e il senso di comunità”, afferma l’assessore alla Cultura, Carolina Bongiorni.