Borghetto Santo Spirito, contributi a fondo perduto per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali di vicinato

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati all’apertura di nuove attività commerciali di vicinato e pubblici esercizi di somministrazione nei locali sfitti del centro cittadino e di altre zone strategiche del territorio comunale.

L’iniziativa mette a disposizione 100.000 euro complessivi, con contributi fino al 60% delle spese ammissibili, per un massimo di 20.000 euro per ciascun progetto, ed è rivolta a chi ha avviato o intende avviare una nuova attività a partire dal 1° gennaio 2025, investendo su locali oggi inutilizzati e restituendo vitalità urbana alle aree più colpite dalla crisi commerciale .

“Questo bando nasce da un’esigenza concreta – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa –: contrastare la desertificazione commerciale e migliorare l’accoglienza e il decoro urbano. Un centro vivo, curato e animato è il primo biglietto da visita di un paese”.

“Con questa iniziativa poniamo le basi per la ricostruzione di un tessuto economico sano, capace di creare nuovi posti di lavoro, offrire opportunità ai giovani e valorizzare l’imprenditoria femminile, che nel bando è esplicitamente premiata”.

Le aree interessate sono il centro storico, piazza Indipendenza, via Dante e piazza Libertà. Il bando premia i progetti capaci di integrarsi con il contesto urbano, di offrire servizi utili alla comunità e ai turisti, di garantire qualità dell’offerta e sostenibilità nel tempo.

“L’Amministrazione ha scelto di sostenere esclusivamente attività coerenti con l’idea di una Borghetto accogliente, ordinata e attrattiva, puntando su commercio di prossimità, servizi di qualità e pubblici esercizi in grado di migliorare l’esperienza di residenti e visitatori. Infatti sono previste una serie di limitazioni per l’accesso ai contributi per una serie di attività, elencate nel bando, che non si ritengono coerenti con lo sviluppo del paese”.

“Investire sul commercio significa investire sulla crescita del paese – conclude Canepa –. Questo bando è un segnale chiaro: Borghetto crede in chi vuole fare impresa seriamente, migliorando i servizi, l’accoglienza turistica e la qualità della vita.”

Il bando è consultabile sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente. Le domande possono essere presentate entro il 15 aprile 2026.