Borghetto, pubblicato il bando per la concessione e la gestione degli orti urbani: ecco come partecipare

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto ha pubblicato il bando per la concessione e la gestione degli orti urbani. La pubblicazione del bando fa seguito all’approvazione del regolamento relativo, avvenuta a fine novembre scorso.

Per “orto urbano” si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta e ortaggi, per la soddisfazione dei bisogni dell’assegnatario e dei suoi familiari, con lo specifico divieto di farne commercio. Gli orti urbani possono essere assegnati a famiglie, cittadini, gruppi di cittadini, scuole, associazioni, Enti del Terzo Settore o gruppi costituiti no profit e altre tipologie di Enti senza scopo di lucro. Vengono assegnati a persone residenti nel territorio comunale o ad associazioni. Gli assegnatari non devono possedere o condurre a qualsiasi titolo, terreni adibiti o da adibire alla coltivazione.

Con questa iniziativa, l’amministrazione del sindaco Giancarlo Canepa si propone di “diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, sensibilizzare le famiglie sull’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree degradate, favorire l’aggregazione sociale nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari sul territorio comunale”.

Da qualche giorno è possibile presentare istanza per ottenere la concessione all’utilizzo degli orti sulla base del regolamento. La concessione in uso avverrà previo versamento di una cauzione di 100 euro, che sarà restituita al termine della concessione, salvo eventuali danni, a titolo di garanzia per la partecipazione alla procedura. La concessione avrà una durata dal termine dei lavori di realizzazione degli orti (marzo-aprile 2026) fino al 31 dicembre 2030 ed alla scadenza la concessione s’intenderà conclusa.

Le domande di concessione in uso degli orti comunali devono essere presentate entro il 29 dicembre alle ore 11. Tutta la documentazione relativa è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Borghetto.