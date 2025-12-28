Borghetto piange la scomparsa di “Nino” Italiano, presidente della Croce Bianca

Lutto a Borghetto Santo Spirito per la scomparsa di Antonino “Nino” Italiano, presidente della Croce Bianca. Aveva 71 anni e si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo una lunga malattia.

Lascia la moglie Marina, la mamma Grazia, i figli Christian con Jessica e Grazia con Marco, gli adorati nipoti Greta e Nicolò, la sorella Mimma, le nipoti Grace con Peter e Francesca con Tony, i nipoti, i cognati e i cugini.

I funerali avranno luogo martedì 30 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Borghetto S. Spirito. Il Santo Rosario verrà recitato oggi, domenica 28 e lunedì 29 dicembre alle ore 18 nella camera ardente del Santa Corona.

Al termine della cerimonia funembre seguirà la cremazione. “Non fiori ma donazioni alla P.A. Croce Bianca di Borghetto S. Spirito” il messaggio della famiglia.

“Oggi Borghetto Santo Spirito perde una persona che è stata un’autentica colonna portante della nostra comunità. Un punto di riferimento per tutti. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del volontariato locale” afferma il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

“Un uomo che ha dedicato anni della propria vita al servizio degli altri, con discrezione, serietà, senso del dovere, spirito di servizio e tanta umanità”.

“Alla sua famiglia, al presidente Gabriele Possemato, ai militi e a tutta la Croce Bianca va il cordoglio mio personale e di tutta l’amministrazione comunale”.

“Da sindaco, ma prima ancora da cittadino, sento il dovere di ringraziarlo per quello che ha fatto per Borghetto, per i volontari, per tutti coloro che hanno avuto bisogno di aiuto, soprattutto nei momenti più difficili. Grazie Nino, faremo tesoro del tuo esempio” conclude il primo cittadino.