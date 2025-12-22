Borghetto, in Sala Marexiano la 8^ mostra dei presepi dedicata a “La Natività nell’arte”

Borghetto Santo Spirito. L’Associazione Forum Culturale APS di Borghetto Santo Spirito inaugurerà martedì 23 dicembre alle 16, la 8^ Mostra dei Presepi, dal titolo “La Natività nell’arte”.

L’iniziativa si terrà presso la Sala Marexiano e sarà realizzata con il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito.

La mostra proporrà una rassegna dedicata al tema della Natività, interpretata attraverso diverse forme artistiche e materiali, offrendo ai visitatori un percorso suggestivo e ricco di significato, in linea con la tradizione natalizia.

Una sezione dell’esposizione proporrà le opere realizzate durante l’orario scolastico dai bambini dell’asilo, delle elementari e delle scuole medie nonché del Centro Ragazzi. Un’altra sezione sarà dedicata ai visitatori più piccoli, che nell’occasione potranno incontrare Babbo Natale e, il 6 gennaio 2026, la Befana. I visitatori potranno votare il presepe preferito a partire dal 24 dicembre.

A questi presepi si aggiungono quelli realizzati da alcune attività della città, collocati nelle vetrine o all’interno dei locali. L’invito, per residenti e turisti, è quello di andare a cercare ogni riproduzione della Natività allestita i paese.

L’evento rappresenterà un momento di incontro tra arte, cultura e spiritualità, valorizzando il lavoro degli espositori e la creatività legata alla rappresentazione del presepe.