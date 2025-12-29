  • News24
Battaglia

Bolkestein, incontro in Regione con i balneari: “Direttiva non applicabile”

"Continueremo a ribadire ai Comuni, che nella stragrande maggioranza dei casi dichiarano più del 40% di spiagge libere, la non sussistenza della condizione relativa alla scarsità delle risorse naturali"

Liguria. Parzialmente soddisfatti dall’incontro avuto oggi in Regione e proseguiamo la battaglia continuando a rappresentare le nostre ragioni presso i comuni costieri”. Così Elvo Alpigiani, di Fiba Confesercenti, sintetizza l’esito del faccia a faccia tra le associazioni dei balneari – Fiba Confesercenti, Assobalneari e CNA Balneari provinciale – e l’assessore regionale al demanio Marco Scajola, relativo all’applicabilità o meno della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime.

“L’assessore – riferisce Alpigiani – si è impegnato a sensibilizzare il governo su questo tema, tuttavia ha ribadito come la materia sia prerogativa dei Comuni, e non della Regione, nonostante noi riteniamo che la Costituzione assegni alle Regioni stesse potere di indirizzo su quanto deliberato dalle singole amministrazioni”.

“Da parte nostra – conclude il coordinatore Fiba – continueremo dunque a ribadire ai comuni, che nella stragrande maggioranza dei casi dichiarano più del 40% di spiagge libere nei litorali di loro competenza, la non applicabilità della Bolkestein, non sussistendo la condizione di scarsità delle risorse naturali richiamata dall’articolo 12 della stessa direttiva, e parallelamente restiamo in attesa di un pronunciamento del governo nazionale, anche sulla base dell’impegno assunto oggi dall’assessore Scajola”.

