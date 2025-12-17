Boissano, domenica torna il “San Perin Vertical Trail”

Boissano. È in programma domenica 21 dicembre a Boissano la quarta edizione di “San Perin Vertical Trail Buinzan”, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio del Comune di Boissano.

Il programma della giornata prevede un vertical non competitivo a passo libero sulla distanza di 2 chilometri, con 300 metri di dislivello positivo. L’evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini. L’iscrizione ha un costo di 10 euro con pacco gara e cappellino di Natale da indossare per il vertical.

Il ritrovo avrà luogo dalle 9.30 e la partenza alle 10.30 dalla centrale piazza Govi. Verranno assegnati premi ai primi cinque uomini e alle prime cinque donne classificati assoluti, altri premi ad estrazione. Ristoro finale per tutti.

Il percorso: dopo aver attraversato la piazza, si imbocca la salita di via Gandolfi, si gira a destra in via Gandarini fino alla cappella del Sacro Cuore, dove si gira a sinistra in via San Pietrino. Da lì poi si imbocca il sentiero fino alla chiesa di San Pietrino dove, all’arrivo, bisognerà tirare la corda e far suonare la campana.

Tutti gli eventi organizzati dall’Asd Runners for Autism hanno l’obiettivo di raccogliere fondi, grazie ai quali finanziare progetti di socializzazione ed integrazione dedicati ai ragazzi con autismo e non.

“Il San Perin Vertical Trail Buinzan è una bellissima occasione per stare insieme, fare sport e sostenere una causa importante.” Dichiara il Sindaco di Boissano Paola Devincenzi “Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa che unisce solidarietà, inclusione e amore per il nostro territorio. Un sentito ringraziamento all’Asd Runners For Autism e alla presidente Nella Andronaco per l’organizzazione di questa bellissima iniziativa e per il loro costante impegno sociale”.

Per iscrizioni ed informazioni è possibile contattare Nella Andronaco al numero +39 339 659 3975 o visitare la pagina Facebook ed Instagram dell’associazione.

Il percorso