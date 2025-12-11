  • News24
Blitz Finanza alla San Lazzaro: avrebbe “rubato” l’acqua potabile a Rivieracqua con condotte abusive durante la crisi idrica di Andora fotogallery

Perquisizioni in corso presso le sedi delle due aziende, sequestrata documentazione

Loano/Andora. Questa mattina i Finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Savona, un decreto di perquisizione locale e sequestro di documentazione presso la società San Lazzaro spa, con sede legale a Loano, e presso la società Rivieracqua spa, con sede legale a Imperia.

Il provvedimento si è reso necessario per acquisire documentazione ed elementi informativi nell’ambito del procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Savona a seguito di numerosi esposti di associazioni, cittadini e del sindaco di Andora, che denunciavano carenze nella gestione del servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua durante la grave situazione di emergenza idrica nel Comune di Andora negli anni 2022 e 2023 quando per molti mesi l’acqua dei rubinetti era salata.

“Secondo gli accertamenti fin qui svolti, che devono essere oggetto di riscontri investigativi mediante le descritte acquisizioni documentali – spiegano le Fiamme Gialle – la società San Lazzaro spa non avrebbe correttamente adempiuto al servizio di fornitura di acqua nei confronti della società Rivieracqua spa, fornendo acqua non potabile nelle annualità 2022 e 2023, sottraendo partite di acqua attraverso condotte abusivamente realizzate ed infine comunicando dati ritenuti allo stato non veritieri all’Ente regionale preposto”.

“La società Rivieracqua spa a sua volta – nelle persone dei responsabili all’epoca dei fatti – non avrebbe adempiuto, nel periodo di carenza idrica, alla corretta gestione del servizio pubblico di fornitura di acqua alla collettività, determinandone una non fruibilità per scopi umani e alimentari con conseguente nocumento per la popolazione coinvolta” dice ancora la Finanza.

Il riferimento è a un lungo periodo a cavallo tra il 2022 e 2023, quando dai rubinetti di Andora è sgorgata acqua salata, costringendo il sindaco Mauro Demichelis a emanare delle ordinanze (dal 25 luglio 2022 al 1 febbraio 2023 e poi nuovamente a partire dal 21 luglio 2023) per imporne il consumo ai soli scopi igienico-sanitari, mentre Rivieracqua distribuiva di acqua dolce alla popolazione. In campo erano scese anche diverse associazioni (Assoutenti, Onda ligure Consumo Ambiente e Comitato Acqua Cara in Bolletta Andora) per chiedere a Rivieracqua una moratoria delle bollette per i periodi in cui la fornitura era stata inutilizzabile. Una situazione protrattasi per più di un anno che aveva esasperato i residenti, tanto da indurli, nel luglio 2023, a dare vita a una provocatoria “via crucis” per le vie della città (qui sotto le immagini).

“I provvedimenti assunti – specifica come sempre la Guardia di Finanza – hanno la esclusiva finalità di acquisire ulteriori elementi informativi e conoscitivi agli atti del procedimento, che si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari; non implicano alcun giudizio di responsabilità, non essendo stata formulata alcuna pronuncia da parte del Giudice nel contraddittorio fra le parti”.

