Ancora al buio

Blackout dell’illuminazione pubblica a Tovo, protestano i residenti: “Un mese senza luci, il Comune che fa?”. Il sindaco: “Interventi entro Natale”

Il primo cittadino Alessandro Oddo specifica: "In questa situazione il Comune di Tovo San Giacomo è stato danneggiato tanto quanto i residenti, non spetta a noi risolvere un guasto causato da terzi"

Tovo San Giacomo. “E’ ormai un mese che siamo senza illuminazione pubblica. Il Comune dice di non poter fare nulla, che il problema non è di loro competenza. Intanto noi siamo al buio. Non sappiamo più cosa fare”. Così gli abitanti di via Giorni Santarò e via Uliveto a Tovo San Giacomo, che dai primi di novembre devono fare i conti con un black-out generalizzato che interessa i lampioni stradali.

Come raccontato qualche giorno fa IVG, durante i lavori per il posizionamento della fibra ottica si è verificato un guasto che ha danneggiato 47 dei 49 lampioni presenti in zona. La ditta incaricata dei lavori si è assunta l’onere della riparazione ed ha dato il via alla procedura per ripristinare il funzionamento dei punti luci. A distanza di circa un mese, però, le due vie sono ancora al buio.

Dicono ancora i residenti: “Siamo completamente al buio, la sera non possiamo nemmeno portare a spasso il cane. Tanti di noi hanno cercato di ovviare alla situazione tenendo accese le proprie luci, ma ovviamente questa situazione non può e non deve mantenersi tale ancora a lungo. Settimane fa ci era stato garantito che dopo l’8 dicembre i materiali per le riparazioni sarebbero stati disponibili e le riparazioni iniziate, ma ad ora non si è ancora visto nessuno”.

Il sindaco Alessandro Oddo prova a rassicurare i suoi concittadini: “La ditta responsabile dei lavori per la fibra è stata messa in mora dal Comune e si è assunta la piena responsabilità dell’accaduto, quindi ha incaricato un’altra azienda di effettuare la riparazione. I lampioni e le relative plafoniere sono stati ordinati e l’ordine è pronto. Appena il materiale sarà materialmente disponibile, i tecnici effettueranno l’intervento, cosa che dovrebbe avvenire prima di Natale”.

Circa la protesta degli abitanti, Oddo precisa: “In questa situazione il Comune di Tovo San Giacomo è stato danneggiato tanto quanto i residenti di via Giorni Santarò e via Uliveto. I nostri uffici sollecitano quotidianamente le ditte, ma il problema non è materialmente di competenza del Comune, quindi non spetta a noi risolvere un guasto causato da terzi”.

