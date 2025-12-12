Blackout dell’illuminazione pubblica a Tovo, protestano i residenti: “Un mese senza luci, il Comune che fa?”. Il sindaco: “Interventi entro Natale”

Tovo San Giacomo. “E’ ormai un mese che siamo senza illuminazione pubblica. Il Comune dice di non poter fare nulla, che il problema non è di loro competenza. Intanto noi siamo al buio. Non sappiamo più cosa fare”. Così gli abitanti di via Giorni Santarò e via Uliveto a Tovo San Giacomo, che dai primi di novembre devono fare i conti con un black-out generalizzato che interessa i lampioni stradali.

Come raccontato qualche giorno fa IVG, durante i lavori per il posizionamento della fibra ottica si è verificato un guasto che ha danneggiato 47 dei 49 lampioni presenti in zona. La ditta incaricata dei lavori si è assunta l’onere della riparazione ed ha dato il via alla procedura per ripristinare il funzionamento dei punti luci. A distanza di circa un mese, però, le due vie sono ancora al buio.

Dicono ancora i residenti: “Siamo completamente al buio, la sera non possiamo nemmeno portare a spasso il cane. Tanti di noi hanno cercato di ovviare alla situazione tenendo accese le proprie luci, ma ovviamente questa situazione non può e non deve mantenersi tale ancora a lungo. Settimane fa ci era stato garantito che dopo l’8 dicembre i materiali per le riparazioni sarebbero stati disponibili e le riparazioni iniziate, ma ad ora non si è ancora visto nessuno”.

Il sindaco Alessandro Oddo prova a rassicurare i suoi concittadini: “La ditta responsabile dei lavori per la fibra è stata messa in mora dal Comune e si è assunta la piena responsabilità dell’accaduto, quindi ha incaricato un’altra azienda di effettuare la riparazione. I lampioni e le relative plafoniere sono stati ordinati e l’ordine è pronto. Appena il materiale sarà materialmente disponibile, i tecnici effettueranno l’intervento, cosa che dovrebbe avvenire prima di Natale”.

Circa la protesta degli abitanti, Oddo precisa: “In questa situazione il Comune di Tovo San Giacomo è stato danneggiato tanto quanto i residenti di via Giorni Santarò e via Uliveto. I nostri uffici sollecitano quotidianamente le ditte, ma il problema non è materialmente di competenza del Comune, quindi non spetta a noi risolvere un guasto causato da terzi”.