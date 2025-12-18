Bilancio regionale, Natale (PD): “Giunta conferma l’Agenzia dei rifiuti, ma nega fondi ai tirocini”

Liguria. “Questa Giunta non trova 500 euro in più per i giovani, da stanziare per adeguare i tirocini al costo della vita e portarli a mille euro, ma trova centinaia di migliaia di euro per tenere in piedi una scatola vuota come l’Agenzia regionale dei rifiuti e pagare un commissario 150 mila euro l’anno nonostante non abbia fatto nulla di quanto previsto dalla normativa di istituzione dell’ente”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico e segretario PD Liguria Davide Natale dopo la bocciatura del suo emendamento al bilancio che chiedeva la chiusura dell’Agenzia regionale dei rifiuti.

“Nessun intervento su pianificazione dei piani territoriali, nessuna gara, nessuna assunzione per far funzionare la macchina e nessuna manifestazione di interesse per realizzare gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti come previsto da delibera di giunta”.

“Abbiamo chiesto la chiusura perché è un Agenzia inutile e costosa. La Giunta è andata dritta, speriamo che l’esposto fatto alla Corte dei conti venga discusso velocemente mettendo una parola definitiva a questa vicenda e mettere fine a questo spreco di risorse pubbliche”.

“Questa giunta regionale si conferma forte con i deboli e debole con i forti” conclude l’esponente Dem.