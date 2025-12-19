Bilancio regionale, Arboscello (PD): “300 mila euro per la formazione sul defibrillatore nelle scuole”

“Sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione dell’emendamento, che segue un mio Ordine del giorno, approvato nei mesi scorsi, con cui garantiamo una copertura finanziaria stabile alle associazioni che operano sul territorio nella formazione e nella sensibilizzazione alle tecniche di defibrillazione nelle scuole”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l’inserimento al bilancio di 300mila euro per la formazione e sensibilizzazione alle tecniche di defibrillazione nelle scuole.

“Si parla di uno stanziamento di 300 mila euro annui destinato a sostenere i progetti di educazione e prevenzione rivolti al personale scolastico e, soprattutto, ai bambini. Parliamo di un’attività fondamentale che negli anni ha permesso a migliaia di studenti di conoscere cos’è un defibrillatore, come funziona e perché può fare la differenza in caso di emergenza”.

“Non si tratta di trasformare i bambini in operatori sanitari, ma di diffondere una cultura della prevenzione e della consapevolezza fin dalla giovane età. Il provvedimento quindi sostiene realtà associative che, fino ad oggi, hanno portato avanti questi progetti quasi esclusivamente grazie a contributi privati o di fondazioni, subendo anche un forte rallentamento durante la pandemia Covid”.

“Nel savonese esiste un esempio virtuoso che oltretutto ha portato dei bambini formati opportunamente a salvare vite umane anche solo riconoscendo tempestivamente i sintomi e allertando i soccorsi. Investire nella prevenzione, nella formazione e nei giovani penso sia il senso più alto dell’impegno delle istituzioni”.