Bilancio in Regione: 400mila euro per potenziare il trasporto scolastico ai comuni fino a 10.000 abitanti

Liguria. Nel dibattito sull’approvazione del Bilancio regionale, è stato approvato un emendamento illustrato in aula da Carola Baruzzo (PD), e cofirmato dai colleghi Federico Romeo e Ian Casella, che prevede per il 2026 uno stanziamento di 400 mila euro destinato ai comuni liguri fino a 10.000 abitanti per ampliare l’offerta del servizio di trasporto scolastico in tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, in modo da garantire il diritto allo studio.

“Vogliamo aiutare soprattutto i comuni più fragili a garantire il diritto allo studio e all’educazione di bambine e bambini, eliminando le barriere economiche e geografiche che ancora oggi pesano sulle famiglie delle aree interne e periferiche” spiega Baruzzo.

“Uno scuolabus efficiente – aggiunge – significa meno auto private davanti alle scuole, meno inquinamento e più sicurezza, ma soprattutto può convincere giovani coppie e famiglie a restare nei piccoli paesi, contrastando lo spopolamento e la desertificazione dei territori. Sono molto soddisfatta che questa priorità che abbiamo colto sia stata condivisa anche dai colleghi di maggioranza e che questo emendamento sia stato approvato”.

L’emendamento prevede contributi a fondo perduto, i cui criteri saranno definiti dalla Giunta sentita la commissione competente, a valere sulle risorse della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio, Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria, con una relazione finale alla commissione consiliare sugli esiti del provvedimento.