  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Emendamento

Bilancio in Regione: 400mila euro per potenziare il trasporto scolastico ai comuni fino a 10.000 abitanti

Approvata la proposta della consigliera regionale Carola Baruzzo (PD)

scuolabus

Liguria. Nel dibattito sull’approvazione del Bilancio regionale, è stato approvato un emendamento illustrato in aula da Carola Baruzzo (PD), e cofirmato dai colleghi Federico Romeo e Ian Casella, che prevede per il 2026 uno stanziamento di 400 mila euro destinato ai comuni liguri fino a 10.000 abitanti per ampliare l’offerta del servizio di trasporto scolastico in tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, in modo da garantire il diritto allo studio.

“Vogliamo aiutare soprattutto i comuni più fragili a garantire il diritto allo studio e all’educazione di bambine e bambini, eliminando le barriere economiche e geografiche che ancora oggi pesano sulle famiglie delle aree interne e periferiche” spiega Baruzzo.

“Uno scuolabus efficiente – aggiunge – significa meno auto private davanti alle scuole, meno inquinamento e più sicurezza, ma soprattutto può convincere giovani coppie e famiglie a restare nei piccoli paesi, contrastando lo spopolamento e la desertificazione dei territori. Sono molto soddisfatta che questa priorità che abbiamo colto sia stata condivisa anche dai colleghi di maggioranza e che questo emendamento sia stato approvato”.

L’emendamento prevede contributi a fondo perduto, i cui criteri saranno definiti dalla Giunta sentita la commissione competente, a valere sulle risorse della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio, Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria, con una relazione finale alla commissione consiliare sugli esiti del provvedimento.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.