Biker infortunato sulle alture di Alassio, interviene l’elicottero dei vigili del fuoco

Alassio. Intervento di soccorso, nella tarda mattinata di oggi, per un biker rimasto infortunato sulle alture di Alassio, lungo il sentiero “Vipera”.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, che ha operato in collaborazione con il Soccorso Alpino.
Considerata la zona impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 157 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Genova, che ha provveduto al recupero dell’infortunato.
Il biker è stato successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona per le cure del caso.