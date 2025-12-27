Befana in anticipo per il comune di Savona: ignoti abbandonano i sacchi della spazzatura all’entrata del municipio

Savona. Una piccola protesta nei confronti di un sistema di raccolta differenziata che, come noto, non convince e viene ritenuto inadeguato ai bisogni della città. O, magari, un modo per evitare che i sacchi “volassero via” a causa del forte vento.

Che sia l’una o l’altra ipotesi, una cosa è certa: qualche ignoto questa mattina ha depositato alcuni sacchi della differenziata proprio sugli scalini dell’ingresso di Palazzo Sisto che affaccia sull’area pedonale di corso Italia.

Capire quali fossero le intenzioni dell’ignoto conferitore irregolare è difficile: da una parte si potrebbe pensare ad un tentativo (piuttosto inappropriato, visto il punto scelto, istituzionalmente rilevante) di evitare che la plastica contenuta nei sacchi si disperdesse a causa del forte vento; dall’altra potrebbe trattarsi, così come già avvenuto in passato, di una forma di protesta nei confronti del contestatissimo sistema di raccolta dei rifiuti con cui la città ha a che fare ormai da mesi.