Baseball Club Cairese, la stagione 2025 va in archivio con la festa di fine anno

Cairo Montenotte. Il Baseball Cairese ha chiuso la stagione con la consueta festa di Natale. La serata ha celebrato la stagione appena conclusa e, a sottolineare lo salute della società, la sala era piena di atleti e genitori. Il presidente Simona Rebella ha condotto la serata alternando premiazioni e filmati che hanno fatto rivivere le emozioni dell’annata.

Ad aprire la serata il baseball5, ricordando l’ottimo risultato ottenuto a Legnano Sabbiadoro nell’ambito del Trofeo Coni, dove la Cairese in collaborazione con l’istituto comprensivo di Cairo in rappresentanza della regione Liguria ha conquistato un ottimo sesto posto su 18 regioni.

il riconoscimento è stato consegnato a Sechi Giulio, Malatesta Francesco, Totraku Orgest, Gjataj Marina, Cesi Benedetta, Claudio Lucia, Mendola Giorgia Domenica, guidati dal Prof. Ghidetti e dal Coach Pascoli. Riconoscimento anche per Beltrame Alessandro e Cionti Jacopo, che hanno integrato il gruppo del Baseball5 in occasione del Torneo delle Regioni a Nuoro ancora in rappresentanza della regione Liguria.

Sempre nel contesto del Torneo delle Regioni 2025 per il Baseball Cairese erano presenti Gabbani Achille, Baccino Fabio, Sechi Giacolo e Anez Medina Wilinver Andres, convocati nella formazione Senior League per partecipare alla spedizione sarda con la selezione regionale ligure.

Protagonista della stagione anche la Formazione seniores che vincendo il campionato di Serie C ha conquistato l’accesso ai play-off. Nel turno di semifinale contro il Bovisio Masciago i biancorossi sono partiti bene e si sono fermati solamente all’extrainning della decisiva gara 3. Premiati come “Miglior Lanciatore” Castagneto Giuliano e come “Miglior Battitore” Estrada Guzman Yonier.

La serata è proseguita con la celebrazione dei migliori risultati agonistici dell’anno ed è toccato alla categoria Under 15 che ha conquistato l’accesso ai play-off per il titolo nazionale, ha vinto la coppa Liguria e il Torneo Città di Rovigo, per l’occasione sono stati premiati Anez Medina Wilinver Andres come MVP della stagione, Sechi Giulio come “Miglior Rilievo” e Malatesta Francesco “Bomber” della squadra.

A seguire il turno della formazione Under 12 che ha vinto a Sanremo il Torneo Futuri Campioni e, durante questa stagione invernale si sta distinguendo nel torneo indoor interregionale Western League. Alla corte di Stefano Bellino, è stato premiato il folto gruppo composto da: Amamou A, Aiace E, Baccino N, Canova T, Castagneto C, Gaudino T, Ghione L, Ghione S, Hachani M, Maio G, Malatesta M, Melis L, Nicoletti S, Parodi G, Pereira L, Pioppo S, Quattrocchi L, Quattrocchi M, Ricci E, Suffia E, Veglia N.

Infine, dopo un breve commento sulle attività della società, con i numeri delle collaborazioni scolastiche attive per il reclutamento, gli interventi di promozione tra cui i camp estivi ed i lavori di manutenzione svolti sul campo il direttivo ha illustrato le attività in programma per il 2026 ovvero Minibaseball, Under 12, Under 15 e Seniores con la novità della sezione di baseball5, potendo contare sul contributo di due nuovi tecnici ufficiali che hanno sostenuto l’esame e conseguito il patentino alle fine del 2025: Aiace Daniele e Castagneto Giuliano.

La presenza dell’assessore allo sport Dogliotti in rappresentanza delle istituzioni cairesi ha rassicurato la platea sull’impianto di illuminazione del diamante di via XXV Aprile che espletate le formalità burocratiche dovrebbe avere l’ok per l’inizio dei lavori.

La serata si è conclusa con gli auguri del presidente e di tutto il consiglio direttivo che hanno espresso soddisfazione per la folta partecipazione e ringraziato per il sostegno famiglie, atleti, amici e sostenitori del Baseball Club Cairese.

L’Under 15

L’Under 12

Anez, Malatesta, Sechi

Castagneto

L’assessore allo sport Dogliotti